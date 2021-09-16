AGROTEC Tarım Fuarı'nda Süt Sağma Yarışması

Uluslararası Tarım Fuarı'nda buluştu. Fuar kapsamında düzenlenen inek sağma yarışması renkli anlara sahne oldu.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Agrotec Tarım Fuarı,Gölbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleşti. Fuar açılışının ardından Gölbaşı Belediyesi'nin farklı köylerinden gelen inek yetiştiricileri, Fuar kapsamında düzenlenen Süt Sağma Yarışmasına katıldı. Hayatında ilk kez bu deneyimi yaşayanlar hem zorlandı hem de yarışmayı kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Yarışma renkli anlara sahne olurken inekleri huysuzlandığı için zor anlar yaşayan yarışmacılar da oldu. Hijyen koşullarına büyük özen gösterilen yarışmanın jüri heyetinde bulunan; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Şenel, TKDK Başkanı Dr. Muhammet Adak yarışmacıları beş farklı kategoride puanladı.

Yarışmada birinci olan Necla Aydınlı, “Açıkçası birinci olmayı beklemiyordum. Çok mutluyum” derken üçüncü olan Emel Okçu ise, “Aşırı derecede strese girdim. İnek her an tepecek ya da üzerime gelecek diye stresten kollarım kasıldı. Tartma esnasında sütüm de döküldü. Ama olsun bu da bir hatıra oldu” diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Necla Aydınlı, tam altın ödülünü MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın elinden alırken, ikici olan Sultan Işıkdemir, yarım altın ödülünü AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan'ın elinden aldı. Üçüncü olan Emel Okçu ise küçük altın ödülünü Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve TKDK Başkanı Dr. Muhammet Adak'ın elinden aldı. Katılımcıların tamamı çeyrek altın kazandı.