Ağustos ayı "açlık-yoksulluk" rakamları açıklandı

Memur-Sen, Ağustos ayı "açlık-yoksulluk" rakamlarını açıkladı. Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira 6 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,21'lik bir düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 artışla salatalık, yüzde 12,73 artışla domates, yüzde 10,95 artışla sarımsak, en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,82 azalışla sivri biber, yüzde 22,38 azalışla kuru soğan, yüzde 16,35 azalışla havuç fiyatlarında yaşandı.

Giyim, kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Ağustos ayında bir önceki aya göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,63'lük bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk sweatshirt fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,34'lük bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında bir önceki aya göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,45 artışla tıraş malzemeleri fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 6,51 azalışla makyaj malzemeleri fiyatında düşüş gözlemlendi.

Haberleşme ve ulaşım madde fiyatlarında artış yaşandı

Ağustos ayında bir önceki aya göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim, yüzde 4,87'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 33,33 artışla PTT koli gönderme ücreti fiyatlarında olduğu gözlenirken, ulaşım fiyatlarında yüzde 0,29'luk bir artış olduğu belirlendi. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,25 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında olduğu gözlenirken, bununla birlikte ulaşım fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 6,06 azalışla LPG dolum ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.

Aydınlanma madde fiyatında ise bir önceki aya göre herhangi bir değişim gözlemlenmezken, ısınma fiyatlarında ortalama yüzde 3,21'lik bir artış gözlendi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre barınma fiyatlarında yüzde 1,30'luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,39'luk bir artış olurken, Temmuz ayına göre değişimin yüzde 16,39 artışla özel üniversite ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,15 azalışla umreye gidiş ücreti fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Sağlık fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,75'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,21 artışla derece fiyatlarında olduğu gözlendi. Çevre ve su fiyatlarında yüzde 0,59'luk bir artış yaşandı. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,41 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi.