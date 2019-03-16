Ağzıyla dünyayı çekiyor

Sosyal medyada ağzıyla araba çekme videosunu paylaşmasıyla, izlenme rekorları kıran Hulusi Cankurtaran, fikrin nasıl doğduğunu ve çevresinden aldığı tepkileri İHA'ya anlattı.

30 yıl önce, Ankara'ya geldiğini, geldiğinden bu yana araç alım-satım işiyle uğraştığını söyleyen Cankurtaran, ara sıra can sıkıntısından "ağızla araç çekme" gibi heyecanlar aradıklarını dile getirdi.

Ağızla araba çekme konusunda deneyimli olduğunu belirten Cankurtaran, "Daha önce birkaç defa ağzımla araba çektim. Tecrübem vardı, bu jipte bana cesaret verdi, denedim ve çektim" ifadelerini kullandı.

Her şeyin sporu olduğunu, arabalarında sporu olduğunu hatırlatan Cankurtaran, kendisinin ağızla araba çekmeyi spor olarak yaptığını anlattı.

Araba çekmenin zor olduğunu ancak alıştığını anımsatan Cankurtaran, arabaları çektikten sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığının altını çizdi.

Video'yu bir anda internette gördüğünü anlatan Cankurtaran, çevresinden ve ailesinden olumlu tepkiler aldığını anlattı.

Hulusi Cankurtaran'ın, araba çekme fikrini uygulamadan önce ve sonrasında yanında olan arkadaşı Nuri Coşar, "Hulusi bey benim arkadaşım, dedik böyle arabayı çeker misin, çekemez misin. Onun için denedik çokta güzel oldu. Çokta güzel tepki oluşturdu" diye konuştu.

Nuri Coşar, daha büyük araç çekme tekliflerini Hulusi Cankurtaran'a söylediğini ancak daha sonrasında belli olacağını söyledi.