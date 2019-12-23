AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkez yeni seçilen kadın kolları yönetimi haftasonu düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahvaltıya, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, AHİD Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, AHİD Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öğüt ve AHİD Kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Hilmi Yaman, “Yönetim olarak yaklaşık 4 yılı aşan bir süredir sahalardayız. Bu süre zarfında derneğimiz ve Ankaramız adına güzel hizmetlerde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. İnşallah sizler de bu hizmetlere katılacaksınız. Teşkilat olarak birlikteliğin gücünü Ankaramıza göstereceğiz. Çünkü güçlü kadın, güçlü sivil toplum demek. Şimdiden sizlere başarılar diliyor, bugün gerçekleşen bu kahvaltılı toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

Bugüne kadar AHİD Kadınları olarak çeşitli etkinliklerde bulunduklarını söyleyen Sanem Arıkan, “Ankaralı kadınlar olarak çeşitli projelerle kadınlarımızı buluşturduk. Bu projeler yeni dönemde de devam edecek. Yeni seçilen Kadın kolları yönetimini ve yürütme kurulunu tebrik ediyorum, başarılı hizmetlere vesile olmasını diliyorum”ifadesini kullandı.

AHİD çatısı altında kadın dayanışmasının güzel bir örneği olacağız diyen Yasemin Öğüt, “AHİD Ankara'da adından söz ettiren bir dernek, biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Hep birlikte de güzel bir dayanışma örneği sergileyeceğiz. Bugün bizi biraraya getiren Genel Başkanımız Hilmi Yaman'a ve katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim” diye belirtti.