AHİD Kadınlarından Türk Halk Müziği Korosu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Türk Halk Müziği korosu kuruldu.

AHİD Kadınlarından oluşan ve Şefliğini Erdoğan Tozoğlu'nun yaptığı koro, çalışmalarına başladı. Şef Tozoğlu, Dernekteki kadınların dinamiklerini harekete geçirmek adına için çok sesli, çok dilli, çok kültürlü bir koro oluşturmaya karar verdiklerini aktardı.

Türk müziğimizin temeli Halk müziğimizdir diyen Tozoğlu, “Yeni kurulan ve ilk defa eğitim alacak katılımcılara nota ve repertuvar eğitimi çalışmalası yaparken Türkülerle başlarız. AHİD'de de böyle başladık. Henüz beş çalışma yaptık ancak koristlerimiz Türk Müziği ses ve nefes eğitimini başarıyla aldılar. Eğitime Türk Müziğinin temel makamı olan Uşşak makamında türkülerle başladık. Yaklaşık yarım oktav içindeki klasik türkülerimizi çalıştık. Diğer yandan bağlama ve ud başta olmak üzere temel sazlarımız için de eğitimimiz başladı. Ankaralıları, Ankara'ya hizmet edenleri, türkü sevdiği için türkü söyleyecek, müziğimizi sonraki kuşaklara ulaştıracak türküseverleri bekliyoruz.” Diye belirtti.

Koro çalışmalarına katılan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Derneğimizde geleneksel sanatlar anlamında çeşitlilik yaşıyoruz. Şimdi de Kadınlarımızdan oluşan bu koromuzu faaliyete geçirdik. Bugün ben de onlara eşlik ettim, hep birlikte güzel vakit geçirdik. Koromuz derneğimize ve Ankaramıza hayırlı olsun.” Dedi.

Koro çalışmaları derneğin genel merkezinde cumartesi günleri yapılıyor.