AHİD'de Ankara'nın Başkent oluşu kutlandı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) aylık düzenlenen Ankara Sohbetleri'nde Ankara'nın Başkent Oluşu kutlandı. AHİD Genel merkezinde gerçekleşen programa katılan Şehir Kültürü ve Tarih Araştırmacısı, Yazar Abdülkerim Erdoğan konuk oldu.

Açılış konuşması yapan Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, Ankara'yı Anka Kuşu'na benzetti. Arıkan, Tarihinde yangınlar, seller, çekirge istilaları yaşayan Ankara'nın Cumhuriyet döneminde yeniden doğduğunu belirtti.

Günün anlam ve önemiyle konuşmasını yapan Genel Başkan Hilmi Yaman, “Kadim şehrimiz Ankaramızın Başkent Oluşu'nun98. Yıldönümünü kutluyorum. Tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, hayvancılığıyla her döneme başkentlik yapmış Ankaramızı hocamızdan dinleyeceğiz. Bugün bizim gurur günümüz, hepimize kutlu olsun” dedi.

Ankara üzerine yazdığı kitaplarla Ankara'yı tanıtan Erdoğan, hemşehrilik tanımıyla sözlerine başladı. Erdoğan“Ankara doğduğum ve doyduğum şehir. Benim için hemşehri Ankara'da doğan değil bir başka şehirde de doğmuş olsa yaşadığı şehri seven kişidir. Bir hemşehri olarak Ankara'ya vefa borcu ödemenin ancak hemşehrilikle olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ankara benim sevdam diyen Erdoğan, “Mamak'ta ilkokulu okurken amca çocuklarıyla birlikte Hüseyin Gazi Dağı'na çıkardık. Ankara'da ilk İslam şehidi olan Hüseyin Gazi bizim Ankara sevdalısı olmamıza vesile oldu. Sonraki yıllarda İstiklal Sakalar Mahallesi'nde kaldım. Ardından Ankara'ya olan ilgim daha da arttı” ifadesini kullandı.

Ankara'nın ilçelerini ve köylerini tek tek dolaştığını belirten Erdoğan, “İklimi, bitki örtüsü ve beyaz altınıyla çok güzel bir şehir gördüm. İklimi, börtü böcek, çiçeği, yaylarında neler vardı, ırmakları, vadileri derken dört mevsimde ayrı güzel bir Ankara çıktı ortaya Ankara sadece Kızılay, Ulus değil Kızılcahamam, Nallıhan, Çubuk'tur” değerlendirmesini yaptı.

Ankara tarih kokuyor diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Ankara'yı ilk kuranlar Frigyalılar, ardından Ankara Kalesini inşa eden Galatlar geliyor. Galatlardan sonra Romalıları görüyoruz. Romalılar için Ankara büyük bir şehir. Ankara bir çok medeniyete başkentlik yaparken aynı zamanda bir çok doğal afet de yaşamış. 16. Yüzyılda Celali İsyanlarında Ankara Kalesi hariç Ankara'nın tamamen yakıldığını görüyoruz. Ardından 1916 Kale altı yangını, 1928 Tahtakale yangını ve kıtlıklarla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ankara'nın tarihini bilmeyenler Cumhuriyet'ten önce kasabaydı, köydü diyor. Bir şehri tanımak için tarihine hakim olmamız gerekir.”

Programın ardından Genel Başkan Hilmi Yaman, Abdülkerim Erdoğan'a teşekkür plaketi takdim etti.