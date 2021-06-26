AHİD'de normalleşme sürecinde ilk toplantı yapıldı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşmeyle uzun zamandır yüz yüze yapılamayan yönetim kurulu toplantısını yoğun katılımla birlikte yaptı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel merkezinde gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Hilmi Yaman, “15 aylık aranın ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Bizler öyle güzel bir aile olduk ki toplantı bahanesiyle özlem giderelim istedik.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor bir dönemden geçiyoruz diyen Yaman, “Hem hastalıkla uğraşıyoruz hem ekonomiyle hem de yakınlarımıza duyduğumuz özlem ve hasretle Bu zorlu süreçte evde kalarak kendi sağlımız ve tüm insanlığın sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde günlerimizi geçiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada aşılamada belli noktaya geldiğimiz için normalleşme sürecine başladık. Bu süreçte ve tüm zorlu süreçlerde Rabbim yardımcımız olsun. Bizlere sabır ve dayanma gücü versin” ifadelerini kullandı.

“Kültür sanat faaliyetlerimiz devam edecektir”

Yeni süreçte dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Yaman, “Eğitimlerimiz, sohbetlerimiz, söyleşilerimiz ve kültür sanat faaliyetlerimiz devam edecektir. Ziyaretlerimiz, ziyaretçilerimiz de devam edecektir. Toplantımız derneğimiz ve Ankaramız için hayırlara vesile olsun” değerlendirmesini yaptı.