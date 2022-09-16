Ahilik Akyurt'ta yaşatılıyor

Akyurt'ta Ahilik Haftası seymenler, mehteran gösterisi ve pilav dağıtımıyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, sanayiciler, esnaflar, idari amirler, öğrenciler ve Akyurtlular yerini aldı.

Akyurtlularla selamlaşarak sohbet eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Kaymakam Metin Selçuk, programın başlamasıyla birlikte hazırlanan bin kişilik nohutlu pilavı Akyurtlulara dağıttı.

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi seymenleri, Ankara yöresinin sevilen oyunlarını davetliler için sergiledi. Ardından mehteran bölüğü sahne aldı. Plevne Marşı davetlilerden büyük alkış aldı. Ahilik duası ve Ahilik yeminini ile pilav dağıtımına geçildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık törende yaptığı konuşmada Ahilik Haftası ile ilgili olarak şunları söyledi: “Burada amaç paylaşım ve bir araya gelmek. Ahilik helal rızık peşinde koşmak, kendi hakkından çok karşısındakinin hakkını gözetmek ve bunu çıraklarına anlatarak nesilden nesile aktarmaktır. Bu yıl programımıza bir farklılık kattık. Meslek lisesi öğrencilerimiz de bizimle birlikteler. Ahilik kültürünü yaşatacaklar. Burada meslekleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaşıyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Ahilik haftamız kutlu olsun."