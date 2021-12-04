Ahırda elektrik akımına kapılan 20 hayvan telef oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir mahallede, elektrik akımında oluşan kaçağın bir besihanenin ahırına yayılması sonucu 20 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik akımında oluşan kaçak akımın Y.K.'ya ait besihanenin ahırına yayılması sonucu ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekip sevk edildi. Ekiplerin akımı kesmesinin ardından Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.