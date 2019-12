Ahmet Davutoğlu yeni kurulan partiyi tanıttı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan ‘Gelecek Partisi'ni düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı. Davutoğlu, "Partimiz temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, ayırımcılıkların son bulduğu, adil ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile yola çıkmaktadır" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını üstlendiği ‘Gelecek Partisi', Ankara'da Bilkent Otel'de düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Partinin kurucular kurulunda yer alan 154 kişiden büyük kısmı AK Parti teşkilatlarında görev almış isimlerden oluşuyor. Çınar ağacı yaprağı şeklindeki parti logosunu da ilk kez tanıtan Davutoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Davutoğlu, partinin kurulma amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında demokratik ve müreffeh bir gelecek ufku çizmek olduğunu ifade ederek, “Bugün ‘gelecek milletimizindir, gelecek Türkiye'nindir' diyerek partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlandığımız bu dönemde ülkemize demokratik ve müreffeh bir gelecek ufku çizmek için bir araya geldik. Farklı yaşlardayız ama hepimiz genciz. Farklı inançlara mensup, farklı dilleri konuşan, farklı etnik kökenlerden gelen ancak bu aziz toprakları vatan bilen ve geleceğe birlikte yürümeyi şiar edinen bir topluluğuz. Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız” şeklinde konuştu.

“Gün bizi ayıran politikaları değil, bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür”

Geçmişten ilham alarak geleceği inşa edeceklerini söyleyen Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin surat asmaya değil tebessüm etmeye geldiğini belirtti. Davutoğlu, “Zamanı geçmiş eski sözleri tekrar etmeye değil, ‘yeni şeyler söylemeye' geliyoruz. Yeni şeyleri ancak geçmişten ilham alarak geleceği inşa edecek olanlar söyleyebilirler. Yeni şeyleri ancak korkulardan ve tabulardan kurtulmuş olanlar söyleyebilirler. Yeni şeyleri ancak bugüne inançları ve yarına umutları olanlar söyleyebilirler. Susmaya değil konuşmaya, şikayet etmeye değil çözüm üretmeye, bağırmaya değil sakince ve muhabbetle hitap etmeye, surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün bizi ayıran politikaları değil, bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür. Bu gelecek yürüyüşünde bize rehberlik edecek olan temel ilkelerimizi milletimizle paylaşmak ve bir anlamda ahitleşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek Partisi milletimizin yarınıdır”

Gelecek Partisi'nin her daim Türk milletinin yanında olacağını belirten Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve tüm vatandaşları kuşatıcı bir misyon üstlendiklerini de söyledi. Davutoğlu, devlet aklıyla insan onuru ve millet vicdanını buluşturacakları sözünü vererek, “Partimiz temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, ayırımcılıkların son bulduğu, adil ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile yola çıkmaktadır. Rabbimden ülkemizi yarınlara umutla taşıyacak ‘Gelecek Partisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyenler vardır, sorunlardan beslenenler vardır. Yıllardır Türkiye'yi aynı sorunlarla meşgul edenler vardır. Demokrat zihniyet, ortak akıl ve toplumsal uzlaşma temelinde kuşatıcı bir siyasi vizyon, yetkin bir kadro ve rasyonel bir yönetim anlayışıyla sorunlarımızın tamamını çözüme kavuşturmak mümkündür. Gün devlet aklını, insan onuru ve millet vicdanı ile buluşturma günüdür. Gün geçmişimizden güç alarak ve bugünü doğru anlayarak geleceğimizi inşa günüdür. Gün herkesin güven içinde yaşadığı özgür bir gelecek inşa etme günüdür. Gün geçmişe takılıp kalma günü değil, geleceğe ve ufka yürüme günüdür. Gelecek Partisi hepimizin geleceğinin adresi, kaynağı ve umut ışığıdır. Gelecek Partisi milletimizin yarınıdır. Gelecek bizimdir. Gelecek milletimizindir. Gelecek Türkiye'nindir” dedi.

Ahmet Davutoğlu, basın toplantısının ardından soruları yanıtladı. Parti içinde her yaştan ve her kesimden insanın olduğunu belirten Davutoğlu, “Son 3 ay içinde çok yoğun bir tempoyla Türkiye'nin her yerinden, her meslekten öz geçmişlerine bakarsanız çok güçlü bir ekip oluşturduk. Bizim Türkiye'nin birliğini göstermesi açısından kapsayıcı bir heyet hem de geleceğe perspektifimiz açısından 1997 doğumlular da var. Tam da 28 Şubat döneminde doğmuş bir nesil artık yetişip Türkiye'nin geleceğine mühür vuracak. 48'liler de çok partili demokrasiye geçiş nesli. Bu nesilleri bir araya getirdik. Abant'ta yaptığımız toplantıyla daha birbirlerini yeni tanıyacak bir ekibin toplantısıydı ama 2 günde öylesine güzel kaynaşıldı ki bugün herkes birbiriyle dost” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, parti ismi ve logosunun ise çok fazla alternatif arasından seçildiğini ifade ederek, “Logo ve parti ismi ortak aklın eseri. Gençlere de soruldu. Hepsinin algıları önemliydi. Çok sayıda isim ve logo teklifi vardı. Birer birer eledik. Bazıları da kamuoyuna yansıdığı için kamuoyundan gelen tepkiler ışığında eledik. Aslında öğretici ve bir anlamda da birbirimizi tanıdığımız bir süreç oldu. Logo ‘çınar yaprağı'. Çınar bizim sembol ağacımızdır. Bütün büyük şehirlerde çınar merkezdedir. Çınarın kökleri derinlere gider. Aynı zamanda çınar yaprağına baktığınızda göğe doğru, yukarı doğru, geleceğe giden bir perspektif verir. Akılda kalması kolay. Bir de her mevsim farklı bir renge bürünüyor ama çınar yaprağı olma özelliğini koruyor. O değişik renkleri bir nesnede birleştirebilen bir özelliği var. Bu heyetten ben çok umutluyum” şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının ardından parti kurucu kurulu üyeleri tanıtıldı. Gelecek Partisi içinde yer alan kurucu kurulunda yer alan isimlerden bazıları şöyle:

"AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili Abdullah Başçı, 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda direniş sergileyen isimlerden birisi olarak gündeme gelen iş adamı Abdülkadir Baykay, AK Parti Konya Milletvekili adayı Abdullah Güzeldülger, İstanbul Ticaret Odası başkan adayı iş adamı Abdullah Teber, eski AK Parti İzmir il yöneticisi Ali Alper Uzun, eski HSYK üyesi ve eski Kayseri Barosu Başkanı Ali Aydın, AK Parti Aydın-Nazilli eski kurucu üyesi ve yöneticisi Ali İhsan Dilmen, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 26'ncı Dönem Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski AK Parti Kadın Kolları yöneticisi Aynur Algün, Gazeteci Ayşe Tülin Dinçelli, 26'ncı Dönem Bursa Milletvekili Cemallettin Kani Torun, AK Parti 26'ncı Dönem Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok, eski Demokrat Partili Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir."