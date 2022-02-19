Ahmet Hamdi Tanpınar, genç sanatçılara ilham verecek

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 60'ıncı yıl dönümünde genç sanatçılar şairin ‘Her Şey Yerli Yerinde' dizesinden ilham alarak yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek üzere bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan ‘Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması', Ahmet Hamdi Tanpınar'a ithaf edilecek.

Resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme (enstalasyon), yeni medya, karışık teknik gibi yenilikçi üretimlerin teşvik edilerek bu eserlerin daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği yarışmanın kavramsal çerçevesi Tanpınar'ın ‘Her Şey Yerli Yerinde' dizesi olacak.

Tanpınar'ın çalışmalarına merkez oluşturan ‘zaman kavramı' üzerinden onun estetik anlayışı ile ifade gücünü ortaya koyacak olan yarışma, genç sanatçıların eserlerine olan tesirini de gözler önüne serecek.

‘Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda seçici kurul tarafından belirlenen çalışmalara toplam 195 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Yarışmada; ‘Başarı Ödülü' olarak 5 adet 18 bin lira, ‘Mansiyon Ödülü' olarak 5 adet 9 bin lira ve ‘Sergileme Ödülü' olarak da 30 adet 2 bin lira verilecek.

Yarışmaya başvurular 1 Ağustos-5 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.