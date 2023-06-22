Ahmet Nur Çebi: "Bağımlı federasyon yönetimi tarafından seçilmiş olan kişilerle, bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Bağımlı federasyon başkanı ve yöneticileri tarafından seçilmiş olan kişilerle, bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel kurulda yaptığı konuşmada Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara değindiğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Bugün burada Türk futboluyla ilgili yaşayacağımız 4 yılı yönetecek arkadaşların seçimi yapılıyor. Yönetmiş olanların genel kurulda ibrası ve yaptıklarını anlattığı bir süreç yaşadık. Ben de içeride Beşiktaşımıza yapılan haksızlıkları tek tek izah etmeye çalıştım. Bunların bir kısmımı da içerde de bir futbol ailesi olması nedeniyle, dilimizi biraz daha yumuşatarak, genel kurula saygımız çerçevesinde bir hata yapmayalım diye ifade etmeye çalıştık. Burada vermeye çalıştığımız mesaj, TFF yeni yönetimine ve tekrar seçilecek olan sayın başkanaydı. Yapılmış olanların hepsinin birer kusur olduğunu bunların eşitlik ve adalet anlamında eksiklik yaptığı ve sonuç itibarıyla da kendi politikalarının başında gelen güvensizliği de doğal olarak oluşturduğunu gördük. Genel kurul önünde bunların bize zarar verdiğini, bu tavrın ve tutumun devam etmesi halinde bizler tavrımızı ve tutumumuzu hiçbir şekilde şimdikinden daha farklı bir hale getirmeyeceğimizi münasip bir dille anlatmaya çalıştık. Sanıyorum ki bakan beyin de önünde, vekillerin önünde, tüm genel kurul üyelerinin önünde çok anlaşılabilir, net bir mesaj verdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Geçen sefer bu ligi bitirmeyiz diyenler, herhalde 'Lig istediğimiz gibi bitmese bitirmeyiz' demek istemişler"

Yeni dönem için çok can alıcı şeyler söylediğini vurgulayan Başkan Çebi, "Federasyonla iyi geçinmezsen önümüzdeki sene hakemlerle seni doğrarlar. Bu benim çok inanmak istemediğim bir şey. Öyle bir şey olduğu takdirde de şu andakinden daha da sertleşmek durumunda kalırız. Yeni dönemde Beşiktaş'ın önünü kapatacak herhangi bir tavır ve tutumun içerisinde kimsenin olmaması gerektiğini, gerekiyorsa bugünkünden daha farklı bir şekilde mecburen tepki koymak zorunda kalacağımızı ifade ettik. İstisnasız bütün kulüp başkanlarının 1 yıl boyunca hakemlerle ilgili, maçlarla ilgili konuşma hakkı olmadığını defalarca söyledim. Geçen sefer bu ligi bitirmeyiz diyenler, herhalde 'Lig istediğimiz gibi bitmese bitirmeyiz' demek istemişler. Lale Orta hanımefendiyi ben tanımam ama sonuç itibarıyla bu gitsin, başka biri gelsin ifade ettiğimden yine geri adım atmayacağım. TFF yönetimleri, MHK'yi değiştire değiştire ayakta kalmak formülünden vazgeçecekler. Bu iş bitmiştir. Suçlu ve günah keçisi MHK değildir. Onları oraya getirenler, yönetemeyenlerdir" ifadelerini kullandı.

"Bağımlı federasyon başkanı ve yöneticileri tarafından seçilmiş olan kişilerle, bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez"

Federasyon başkanlığı seçimlerinin bağımsız olması gerektiğini aktaran Çebi, "Kurulların hepsinin sandık koyularak bağımsızca seçilmesi gerektiğini söyledim. Şimdi bu sefer bu şansımız olmadıysa TFF başkanından tekrar rica ediyorum; koyun Riva'da sandığı, kimler MHK adayı, Tahkim Kurulu'na aday olmak istiyorsa isimlerini yazsınlar, bizler de gidelim, kimi, nerede istiyorsak seçelim. Çoğunluğu alan da bu kurullarda Türk futboluna hizmet etsin. Yani bağımlı federasyon başkanı ve yöneticileri tarafından seçilmiş olan kişilerle, bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez. Huzurlu çalışacaksak biz de huzurun bir parçası olacağız. Tercihleri huzursuzluk olanlarla da bunu da yapmayı beceririz" şeklinde konuştu.

"Biz ne görürsek onu yapacağız"

Yeni dönemde TFF yönetimi ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Biz ne görürsek onu yapacağız. Beyaz sayfa açarlarsa beyazın içindeyiz, siyah sayfa açarlarsa siyahın içindeyiz. Bizim tarzımız ve tavrımız sadece bize değil, diğer kulüplere de haksızlık yapıldığında biz orada olacağız. Beşiktaş'ın duruşunda bu vardır. Bazı kulüplerimiz bundan imtina edebilirler ama Beşiktaş'ın bir duruşu, tavrı var. Geçen sene 'Ligi bitirmem' diyenler şimdi de 'Lale Orta gitsin, şu gelsin, bu gelsin' diyorlar. Yani her sefer federasyona bir şey mi yaptırmak zorundasınız. Çıkıp bileğinizin hakkıyla bir kupa almak çok mu zor geliyor? Bunlar beni üzüyor. Belki de bileğinizin hakkıyla alıyorsunuz ama bu konuşma ve tavırlarınızla aslında insanların kafasında bir problem oluşturuyorsunuz. Buna dikkat edelim" cümlelerine yer verdi.

"Bir kulübe yarayan bir kural, diğer kulüplere yaramıyorsa bunu yapamazsınız"

TFF'nin yeni açıkladığı yerli statüsü hakkında da konuşan Başkan Çebi, "Beşiktaş üzerinde kamuoyunda oluşturulan bir algı var. Bu algı eğer doğru değilse bunu düzeltecek olan kişi senin federasyon başkanındır. Eğer bu algı doğruysa biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Halen daha tarafsızlık ilkesiyle öne çıkıyoruz. Şimdi yeni öğrendim, mavi kartı olan bir oyuncu Türk statüsünde oynayabilir diye bir oyuncu kuralı getirilmiş. Bakıyorum bu kural şu anda sadece tek bir kulübe yarıyor. Önemli değil adını vermeyeceğim. Yani bir kulübe yarayan bir kural, diğer kulüplere yaramıyorsa bunu yapamazsınız. Bu bir taraftır, bu bir tarafı kollamak, bir tarafa destek vermek anlamına gelir. Niyetiniz o değil ama doğal olarak destek vermiş, koruma altına almış oluyorsunuz. Buradan çıktık, beyaz sayfa diyoruz karşımıza lekeli bir sayfa çıkıyor. Bunlar artık inşallah bu günden sonra son olur" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş dururken benim şu anda federasyonla işim yok"

Çebi, federasyon başkanlığı adaylığıyla ilgili ise, "Ben federasyon başkanlığı seçimleri için aday olamadım. Bunu bana defalarca sordular. Buradan beyan etmek istiyorum. Hiçbir zaman için ben şu anda federasyon başkan adayı olmak istemedim. Bir başka kişilerin burada seçime girmesi halinde, istediğimiz takdirde kendilerini destekleyeceğimizi ifade ettik. Buradaki kulislerde de duyuyorum. Sanki ben 3-5 aydan beri federasyon başkanlığına hazırlamıyormuşum gibi bir algı olmuş. Asla arkadaşlar, Beşiktaş dururken benim şu anda federasyonla işim yok. Onun dışında bir başka aday da çıkmadı. Çıksaydı onu desteklemeyi ve denemeyi tercih edecektik Beşiktaş olarak ama artık sevgili başkanımız diyeceğiz bizim TFF başkanımızdır. Futbol ona emanet. Hakkıyla, hukukuyla, delegesiyle seçiliyor. Bu saatten sonra benim için başkanımdır. Hele de beyaz sayfa açmak istiyorsa o sayfayı kirleten biz olmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.