Ahmet Yesevi Üniversitesi 30 yaşında

yaşını kutluyor. 31 Ekim 1992 kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğrultusunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sınır ötesi yüksek öğretim kurumu olan üniversite 30. yılına özel 30 proje geliştirip eğitim kalitesini ve uluslararası alanda bilinirliliğini arttırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda QS (Quacquarelli Symonds) Sıralamasında dünyada ilk 750'ye; Akademik Değerlendirme kriterlerine göre yapılan sıralamalarda ise 362. Sıraya yerleşen Ahmet Yesevi Üniversitesi, 30. Yılında büyük başarılara imza atarak Gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya (EECA) Üniversiteleri sıralamasında 450 üniversite arasında 130. sıraya yerleşerek geçen yıla göre 45 basamak yükseldi.

30. yılına özel 30 büyük proje gerçekleştiriliyor

Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, 30. Yılda 30 yeni proje başlattığını ifade ederek yeni projeleri açıkladı. Ana Yurttan Ata Yurda 100 Ders Kitabı, Yesevi Bahar Okulu, Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü, Engelli Eğitim Merkezleri, İstahdama Yönelik Kurslar, Dil Öğretim Merkezleri, Türkistan'ın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması, Çocuk Edebiyatı Festivali gibi 30 farklı kültürel alanda 30. Yılına özel projeler geliştiren Ahmet Yesevi Üniversitesi aynı zamanda teknolojik çalışmalara da büyük önem vermektedir. TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Üniversite bünyesine havacılık ve uzay sanayii alanında ileri teknoloji laboratuvarı kurulurken aynı zamanda Huawei ile iş birliği yapılarak bilgi teknolojileri alanında Huawei IT Akademisi hayata geçirildi. Sivil Havacılık Eğitim Programı, Elektrik Sistemlerinde Dijital Modeller Laboratuvarı, 3D Eğitim Laboratuvarı, FABLAB Laboratuvarı gibi üst düzey teknoloji laboratuvarları, Robotik Kodlama Kursları ile öğrencilere kaliteli bir eğitim fırsatı sunmaktadır.

Uzaktan eğitimde öncü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP) ile öğrencilerine çağımızın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinen üniversite, klasik eğitimdeki sınırlı öğrenci sayısı, kısıtlı mekân ve zaman boyutunu aşan, herkese okuma imkânı sunan, daha etkili ve verimli bir sistemin tercih etmektedir. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrencilere bilgi alma imkânı yaratılmaktadır. Etkili ve dinamik boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır.