Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Şimşek: “Türkiye'de okutulan 100 önemli eseri Kazakça'ya çeviriyoruz”

Dr. Muhittin Şimşek, “Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan önemli 100 kitabı 'Ana Yurttan Ata Yurda 100 Ders Kitabı' projesi çerçevesinde Kazakça'ya çeviriyoruz” dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma ile Kazakistan'da Türk-Kazak üniversitesi olarak eğitimlerine devam ediyor. Türkiye'nin ve Türk dünyasının özerk statüye sahip ilk ortak devlet üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi, sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması nedeniyle önemli bir misyon taşıyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde dünyanın 32 ülkesinden öğrenciler eğitim görüyor. Üniversitede yaklaşık 16 bin öğrenciyle Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce 54 lisans, 30 yüksek lisans ve 11 doktora programında örgün eğitim yürütülüyor.

Kazakistan'ın ilk üniversite hastanesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Kazakistan'daki ilk üniversite hastanesi olduğunu vurgulayan Dr. Muhittin Şimşek, “Sağlık konusunda Tıp Fakültesi Hastanemiz en son teknolojik araç-gereçlerle donatılarak öğrencilerimize hizmet vermektedir. Hastane Kazakistan'da ilk üniversite hastanesi olmasının yanında, ülkenin en modern hastaneleri arasında yer almaktadır. Hastanemiz, Ocak 2016 itibarıyla Güney Kazakistan eyaleti bölge hastanesi olmuştur” diye konuştu.

“Kitapları bilim dünyasının hizmetine sunuyoruz”

Bilimsel çalışmalara, Türk kültürüne katkı sağlayacak yayınlara ve projelere önem verdiklerini belirten Şimşek, "Hoca Ahmet Yesevi'nin kitaplarını Türkçe, Kazakça, Rusça, Arapça, Farsça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi, Tatarca, Rumence gibi pek çok dilde çevirisini yaptık ve yayımladık. Bunların yanında Sosyal Bilimler alanında önemli bir yere sahip olan 'Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi'ni belirli periyotlarda yayımlıyoruz. Yine aynı şekilde Asya Avrupa, Eurasian Research Journal gibi dergilerimizde bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunuyoruz. Düzenlediğimiz sempozyumlara ait bildirileri de kitaplaştırarak bilim dünyasının hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de okutulan 100 önemli eseri Kazakça'ya çeviriyoruz”

Üniversitenin kuruluşunun 30'uncu yılına özel olarak 30 büyük ölçekli proje geliştirdiklerinin altını çizen Şimşek, “Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan önemli 100 kitabı 'Ana Yurttan Ata Yurda 100 Ders Kitabı' projesi çerçevesinde Kazakça'ya çeviriyoruz. Türkistan'da eğitim veren öğretmenlerimizin bilgi ve öğretme becerilerini geliştirmek için 'Yesevi Bahar Okulu' projemizi gerçekleştirdik. Ülkemizde alanında uzman doktorlarımızı Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü projesi çerçevesinde Türkistan'a göndererek tecrübe paylaşımı yapmalarına olanak sağlıyoruz. Bunların yanında Dil Öğretim Merkezleri, Türkistan'ın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması, Çocuk Edebiyatı Festivali gibi pek çok kültürel çalışmalar yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.