Ahmet Yesevi Üniversitesi yüksek lisans kayıtları başlıyor

Ahmet Yesevi Üniversitesinde yüksek lisans kayıtları da başladı.

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında uzaktan eğitimin verildiği Ahmet Yesevi Üniversitesinin TÜRTEP programlarında YÖK denkliğinin mevcut olması, öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerinde öncelik sağlıyor. Bilgisayar Mühendisliği, Siber Güvenlik, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi 17 farklı yüksek lisans programında öğrenci kabulü yapılıyor. Ahmet Yesevi Üniversitesinde TÜRTEP sistemiyle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden alanında en iyi öğretim üyeleri canlı olarak öğrencilere ders veriyor. Programlara kayıtlar online olarak internet ortamında yapılırken, ALES puanı istenmiyor. TÜRTEP'ten mezun olan öğretmenler, “uzman öğretmenlik yazılı sınavı”ndan muaf oluyor. TÜRTEP ile eğitim 7 gün 24 saat canlı tutulurken, öğrencilerin danışman öğretim üyesiyle eğitim destek, e-mail, forum ve telefon yolu ile Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden iletişim içinde bulunması sağlanıyor. Senkron dersler eğitim dönemi içerisinde hafta içi 18.00-00.00 saatleri arasında sanal sınıflarda sesli ve görüntülü olarak gerçekleştiriliyor. Canlı olarak gerçekleştirilen dersler kayıt altına alınıyor ve ders saatinde derse katılma imkanı bulamayan öğrenciler ders kayıtlarını istedikleri zaman kayıttan izleyebiliyor. Derse devam şartı da bu yolla yerine getiriliyor. Başvurular 1 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında turtep.edu.tr üzerinden alınacak.

Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP tezsiz yüksek lisans bölümleri şöyle:

"Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İngiliz Dili Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon, Yazılım Mühendisliği, Siber Güvenlik."