Ahmet Yesevi Üniversitesinden Türkistan'ın Maktaaral köylerine yardım

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan'ın Maktaaral bölgesinde selden zarar gören beş köye insanî yardım gönderdi.

Hatırlanacağı üzere, 1 Mayıs 2020 tarihinde Özbekistan-Kazakistan sınırına yakın Seyhun Nehri üzerindeki Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu Maktaaral'da 5 köy sular altında kalmıştı. Türk-Kazak halkının dostluk sembolü olan Ahmet Yesevi Üniversitesi zor durumdaki kardeşlerimize destek ve yardımcı olmak adına anlamlı bir etkinlik başlattı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın katılımıyla felaketten etkilenen bölgelere 10 tondan fazla gıda ve temizlik ürünleri yardımı yapıldı.