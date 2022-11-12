Ahşap evdeki yangın çevre evlere sıçradı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kül olurken, 3 evde de hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Merdübündede Sokak'ta Refik Bakır'a ait 22 numaralı ahşap evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan evlere de sıçradı. 80 yaşındaki Hatice Bakır yanan evden çevreden gelenler tarafından çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Uzun süren söndürme çalışmalarının ardından 2 ev tamamen yanarken, etrafında bulunan 3 ahşap evde kısmen zarar gördü. Dumana maruz kalan bir itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.