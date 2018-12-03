AIDS insanoğlunu ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam ediyor

Dr. Gülay Kılıç, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2014 yılı raporuna göre; dünyada 2014 yılı içinde yaklaşık 2 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalandığını, dünya genelinde 36,9 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğu ve 1,2 milyon kişinin AIDS nedeni ile öldüğü belirtildiğini söyledi.

Dünya genelinde 3 milyonu bu yıl olmak üzere son 24 yılda, 25 milyon kişinin AIDS'ten öldüğü, en az 40 milyon kişinin de HIV virüsü taşıdığı bildirildiğini ifade eden Dr. Gülay Kılıç, 1 Aralık Dünya AİDS Günü nedeniyle bir rapor yayınlayan Birleşmiş Milletlerin (BM) bu raporuna göre AIDS'in insanoğlunu ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, “İlk kez 1980'li yıllarda tanımlanan HIV Enfeksiyonu yayılmaya devam etmektedir. Hastalık; korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörler, damar içi madde kullanımı, gebelik ve doğum sırasında anneden bebeğe ve kan transfüzyonu gibi nedenlerle bulaşabilmektedir. Bu geçiş yolları nedeni ile HIV enfeksiyonu, erişkinlerin yanı sıra, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir” dedi.

Hastalık uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastası kişiler normal yaşantılarına devam edebilmektedir diyerek sözlerine devam eden Kılıç, uygulanan ilaç tedavisi ile bulaşıcılığın azalabildiğini, gebelik sırasında uygulanan tedaviyle HIV virüsü taşıyan anneden bebeğe hastalık bulaşmasının engellenebildiğini söyledi.

Dr. Gülay Kılıç, “Yapılan araştırmalara bakarsak, ülkemizde,1985 Yılından günümüze kadar bildirimi yapılan HIV/AIDS vaka sayımız toplam 11 bin 109'dur. Vakaların yüzde 75'i erkek, yüzde 25'i kadın olup, yüzde 16,2'si yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 25-29 ve 30-34 yaş grubudur. Bulaşma yoluna göre dağılımına bakıldığında vakaların yüzde 52'si cinsel yolla bulaşmaktadır. Yüzde 1,9'u bulaşma yolu damar içi madde bağımlılığı olarak bildirilirken yüzde 44'ünün bulaşma yolu bilinmemektedir. 2015 yılı 30 Kasıma kadar 1.445 HIV, 80 AIDS vakası bildirilmiştir. Bu vakaların yüzde 14,7'si yabancı uyruklu olup, yüzde 83'3 erkektir. 2015 yılında bildirimi yapılan vakalarda; 25-29 ve 30-34 yaş grubunda olanlar diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıdadır” dedi.

HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalık olduğunu ve korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, en sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas ve bunların çoğunun da heteroseksüel ilişki olması nedeni ile korunma büyük önem taşıdığını altını çizerek, “Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yollarıdır. Diğer bir bulaşma yolu olan kan ve kan ürünleri ile olan bulaşmaya karşı korunma amacı ile 1987 yılından beri de ülkemizde kan ve kan ürünleri HIV yönünden test edilmektedir. Organ ve doku nakilleri öncesinde gerekli testlerin yapılması HIV geçiş riskini en aza indirmektedir. Ayrıca, dövme ve piercing gibi uygulamaların temiz ve steril koşullarda yaptırılması, vücuda takılan delici, kesici özellikli takılar ortak kullanılmaması, tek kullanımlık steril enjektör kullanılması HIV bulaşma riskini azaltmaktadır” diye konuştu.

Hastalığın, virüsü taşıyan kişilerle birlikte oturmak, yemek yemek, aynı iş yerinde çalışmak, aynı okulda okumak, el sıkışmak, tokalaşmak, telefon, kitap, defter gibi araçları, ortak duş-banyo alanlarını ve tuvaletleri kullanmakla bulaşmayacağını söyleyen Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, “Ülkemizde; HIV/AIDS hastalığının yayılımının önlenmesi hedefiyle toplumda ve yüksek riskli davranışta bulunan gruplarda korunma ve önleme çalışmalarına öncelik verilmesi, HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ve damgalanmanın önlenmesi, şüpheli teması olan kişilerin HIV/AIDS hastalığı, bulaşma, korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmeleri, HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve kesintisiz biçimde ulaşmasının sağlanması, sosyal destek, bakım olanaklarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için çalışmalar yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığımız, hastanelerimiz ve biz hekimler, etik kurallar ve insan haklarını gözeten yaklaşımlar doğrultusunda ve Dünya Sağlık Örgütü'nün öneri ve uygulamaları takip edilerek, konunun tüm taraflarını kapsayacak bir bakış açısı ile çalışmalarımızı işbirliği ve dayanışma içinde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.