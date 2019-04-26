Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Erdem'den gençlere müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Avrupa'da ve Amerika'da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan Sosyal Çalışma Programı'nın bu yaz tatilinden itibaren uygulanmaya başlayacağının müjdesini vererek, "Programa katılınan günler için asgari ücret düzeyinde ödeme ve emekliliğe etki edecek bir başlangıç olacak şekilde sigortaları da yatıracağız. Genç işgücü artışında dünyada açık ara lideriz" dedi.

Gazi Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında İŞKUR'un öğrenci istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İŞKUR Artı Hizmet Noktası'nın açılışı gerçekleştirildi. İŞKUR ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) beraberliğinde yürütülen “İŞKUR'un Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi” ile bugüne kadar uygulama bölgesinde yer alan üniversite kampüslerinde toplam 6 adet İŞKUR Artı Hizmet Noktası faaliyete geçirildi. Gazi Üniversitesi Beşevler Eğitim Fakültesi Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kariyer Fuarı'na Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Rubeena Esmail Arndt, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Üniversitemiz öğrencilere diploma verme peşinde değil, geleceğe hazırlama gayretinde olan bir üniversitemiz"

Gazi Üniversitesi içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan Artı Hizmet Noktası ile öğrenci istihdamına ve meslek seçimine önemli katkılar sunulacağını belirten İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Burada önemli bir programı gerçekleştiriyoruz. Gazi Üniversitemiz tarihi derinliği olan, yetiştirdiği öğrencilerle eğitime katkı sunan bir üniversitemiz. Üniversitemiz örencilere diploma verme peşinde değil, geleceğe hazırlama gayretinde olan bir üniversitemiz. Bu yönüyle İŞKUR olarak sıkı iş birliği içinde olduğumuz Artı Hizmet Noktası'yla da hizmetlerimizin daha iyi bir noktaya ulaşacağı bir üniversitemiz. Burada GIZ ile Türkiye İş Kurumu olarak önemli bir projeyi 2017 yılından bu yana yürütmekteyiz. Kapasitenin artırılması ve bu proje muhtevasında üniversitelerimizle İŞKUR'un daha sıkı, etkin iş birliği programlarının gerçekleştirilmesi adına 6 ilimizde Artı Hizmet Noktası'nın oluşturulması önemli. Mekan olarak oldukça etkin kullanım alanına sahip bir mekan haline gelecek. İş birliği için GIZ'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz haftanın bir gününü uçak fabrikasında geçirmekte"

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan da, "Üniversitemiz 2017 Eylül ayında ilan edilen 10 araştırma üniversitesinden biri olmayı başarmış bir üniversitedir. Gazi Üniversitesi bugün İŞKUR Artı Hizmet Noktası açılımıyla öğrencilerimize ve mezunlarına yeni katkı sunmanın peşindedir. Bu pilot uygulamayı Gazi Üniversitesine tanıdıkları için yetkililerimize teşekkür ediyorum. Rektörlük görevine geldiğimizden beri öğrenci ve mezunlarımızın istihdamına yönelik girişimlerimiz oldu. TUSAŞ ile imzaladığımız stajyer mühendislik programına mühendislik fakültesi ve teknoloji fakültesi öğrencilerimiz dahildir. TUSAŞ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Temel Kotil Bey'in sunumu vardı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile yaptığımız işbirliği ile öğrencilerimizin yüzde 50'sinin TUSAŞ'ta istihdamı mümkün olacaktır. Öğrencilerimiz haftanın bir gününü uçak fabrikasında geçirmekte. TUSAŞ tarafından öğrencilerimize 500 TL üzerinde burs verilmektedir. OSTİM'de bulunan bu meslek yüksek okulumuz oradaki sanayi kuruluşlarıyla içli dışlı olmakta. Sanayicilerimizden büyük memnuniyet ifade edilmekte. Öğrencilerimizin istihdamının sağlanmasının kaliteli bir eğitimden geçtiğinin farkındayız. Akredite programlarımızın sayısını da artırma çabasındayız. Bilgi güçtür ama bilgi nitelikli bilgiyse günümüzde anlam ifade etmektedir" dedi.

"Nitelikli istihdamın artırılması konusu bakanlığın öncelikli gündemi"

Nitelikli istihdamın artırılması konusunun bakanlığın öncelikli gündemleri arasında yer aldığını ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de, "Bu kapsamda ülkemizde nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarımızı yurdun dört bir köşesinde sürdürüyoruz. İstihdam seferberliğimizin önemli bileşenlerinden biri de hiç kuşkusuz üniversite öğrencilerimiz ve mezunlarımızdır. Bu çerçevede siz sevgili öğrencilerimizin kariyer planlamanızda en büyük destekçiniz olmaya devam ediyoruz. Eğitimden iş hayatına en hızlı ve kalıcı bir şekilde geçişinizi destekliyoruz. İŞKUR ile bu sene üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve işverenlerimiz işbirliğinde sahaya indik ve İŞKUR Kampüs'te etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 81 ilimizde düzenlediğimiz 137 etkinlikle üniversitelerimizde eğitimden iş hayatına geçişi destekleyici bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yürüttük. Gençlerimizin her daim yanında var olabilmek ve işgücü piyasası ile daha hızlı buluşturabilmek adına üniversitelerimizde irtibat noktaları kuruyoruz. Sayıları 93'ü bulan üniversite irtibat noktalarımızdan birini de malumunuz Gazi Üniversitemizde Teknoloji Fakültesinde açmıştık. Bugün de yenilikçi yaklaşımlarla geliştirdiğimiz İŞKUR Artı Hizmet Noktamızı sizlerin hizmetine sunarak, inşallah üniversitemize 2. hizmet noktamızı kazandırıyoruz. Pilot olarak Türkiye'de 6 ilde başlattığımız bu uygulama ile İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerle ilgili bilgiye sürekli ulaşabileceksiniz" dedi.

"Genç işgücü artışında dünyada açık ara lideriz"

Ortaya koyulan bu tür yeni yaklaşımlarla gençler için politika üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdem, iş gücü artışında dünyada açık ara önde olunduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Bu alanda kat ettiğimiz mesafeyi kendi verilerimizin yanı sıra uluslararası kuruluşların verileri de en açık şekilde ortaya koyuyor. 2007-2018 yılları arasında genç işgücü OECD genelinde 4 milyon 460 bin, Avrupa Birliğinde 4 milyon 390 bin, ABD'de 1 milyon 233 bin kişi azaldı. Ülkemizde ise aynı yıllarda genç FD işgücü yaklaşık 1 milyon kişi arttı. Genç işgücü artışında dünyada açık ara lideriz. Gençlerin istihdamında da liderliğimiz devam ediyor. 2007-2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD'ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık. Son 12 yılda genç istihdam sayısı G7 ülkeleri başta olmak üzere OECD ve AB'de düşüşe geçmiş iken ülkemiz aynı dönemde genç istihdamını artırmayı başardı. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla 2002'de yalnızca 24 bin 482 kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayımızı 2018 itibarıyla 50 kat artırarak 1 milyon 240 bin 308'e çıkardık. Bu sayının 435 binini kadınların, 430 binini gençlerin ve 210 binini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için ayrı bir iftihar vesilesidir. İstihdamın artırılmasının yanı sıra işgücümüzün mesleki niteliklerini ve iş tecrübesini artırarak daha iyi şartlarda istihdamlarını destekliyoruz. Bu amaçla Aktif İşgücü Programlarımızı etkin şekilde uygulamaya devam ediyoruz. 2002 yılında yararlanıcı sayısı sadece bin 497 olan Aktif İşgücü Programlarımızdan 2018 yılında yarım milyon kişi faydalandı. 332 kat artırdığımız yararlanıcı sayısı ile işverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya destek olduk. Okuldan işe geçişte siz gençlerimizin karşılaştığı en büyük zorluk olan iş tecrübenizin olmaması sorununu işbaşı eğitim programlarımızla aştık. Bu programımız ile siz gençlerimizin iş hayatı ile tanışarak deneyimi kazanmasına imkân sağladık. 2017'de bu programa katılan kişilerden hâlihazırda yüzde 91,6'sı istihdamda" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Erdem'den gençlere müjde

Gençler için hayata geçirilen İşe İlk Adım Projesi'nden bugüne kadar binlerce gencin yararlandığını belirten Bakan Yardımcısı Erdem, Avrupa ve Amerika'da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan projenin yaz tatilinden itibaren uygulamaya geçeceğini dile getirdi. Erdem, şunları söyledi:

"Gençlerimiz için bir diğer önemli faaliyetimiz de 2018'de hayata geçirdiğimiz İşe İlk Adım Projemiz. Devamında ise 1,5 yıl süreyle ücretlerini karşılayarak kalıcı istihdamlarını destekliyoruz. Bu projemizden 18 binden fazla gencimizi yararlandırdık. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını zamanında ve yeterli düzeyde karşılamak için özel programlar ve projeler de hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda 2014'te geliştirdiğimiz 'Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi' kapsamında bilgisayar programcılığı, bilgisayar bilgi yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, web ve mobil programlama, siber güvenlik uzmanlığı, bulut bilişim uzmanlığı ve oyun geliştirme uzmanlığı mesleklerinde eğitimler düzenliyoruz. 2018 yılı sonuna kadar bu mesleklerde toplam 4 bin 394 kişiye eğitim verdik. Şimdiye kadar İstanbul'da düzenlediğimiz bu kurslarımızı bu yıl Ankara, İzmir ve Bursa'da da uygulamaya başlayacağız. Avrupa'da, Amerika'da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan Sosyal Çalışma Programımızı da buradan sizlere müjdelemek istiyorum. Siz gençlerimize özel bu programımızı bu yaz tatilinden itibaren uygulamaya başlıyoruz. Programa katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde ödeme ve emekliliğinize etki edecek bir başlangıç olacak şekilde sigortalarınızı da yatıracağız. Doğanın ve kültürel mirasın korunması, kütüphanelerin düzeni gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sizlerin katkısından istifade edeceğiz ve inşallah sizlerle çok güzel bir işbirliğine imza atacağız."