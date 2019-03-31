İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk oy kullandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerel seçimlerde Ankara’da oy kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerel seçimlerde Ankara'da oy kullandı.


Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçeceği 31 Mart yerel seçimlerinde bakanlar da oy vermek üzere sandık başına gitti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek 4256 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, “Bugün bu güzel Pazar gününde biz de en demokratik hakkımızı, oyumuzu kullandık eşimle beraber. Artık inşallah sonuçlarını akşama kadar heyecan ve sükunet içinde bekleyeceğiz. Biz ülkemizin basiretine, ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz. Sonuçlarımızın hem Ankara'mız hem de ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.