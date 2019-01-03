Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından fotoğraf yarışması

Yarışma ile toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekiliyor.

Tek Mercek Yansıtma, Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı olmak üzere iki kategoride dereceye girecek olan 8 fotoğrafa toplam 22 bin 500 TL ödül verilecek. Katılımcılar yarışmaya, 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 17.30'a kadar https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr adresli internet sitesinden başvuru yapabilecek. Aralarında Ali Saydam, Dilek Yurdakul Uyar, Erhan Sevenler, Hakan Çelik, Hamit Yalçın, İzzet Keribar, Sabiha Çimen gibi isimlerin bulunduğu Seçici Kurul, ödül sahiplerini belirleyecek. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yaşlılık Şurası'nda sahiplerini bulacak. Yarışmada dereceye girenlerin fotoğrafları da sergilenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'u Yaşlı Yılı ilan ettiklerini belirterek, fotoğraf severleri yarışmaya katılmaya davet etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Selçuk, ''Gelin, 2019 Yaşlı Yılı'nda çocuklarımız gençlerimiz, yaşlılarımız, büyük ailelerimiz ile beraber kuşaklararası dayanışmamızı karelere yansıtalım, geçmişten geleceğe köprüler kuralım'' ifadesini kullandı.