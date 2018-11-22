Aile Merkezlerinde iğneler çiçek açtı

El emeği göz nurunun anlam bulduğu kurslardan biri olan iğne oyası kursu Mamaklı kadınların ikinci adresi oldu. Papatya oyası, kır menekşesi, zürafa, çarkıfelek, sümbül, badem çiçeği ve daha yüzlerce modelden oluşan iğne oyaları kadınların ellerinde yazma, tülbent kenarları, havlu kenarları, kolye, bileklik ve daha birçok ev eşyasında görsellikle buluşuyor. Hafta içi her gün sabah 09.00-12.00 ve öğle 12.45-15.30 saatleri arası olmak üzere iki grup halinde eğitim alan kadınların elinde iğne ile buluşan iplikler, düğüm düğüm işlenerek hayat buluyor. Öfke, kızgınlık, sevinç ve her türlü duygunun oyaların ilmeklerinde anlam bulduğu iğne oyası kursunda kadınlar duygularını renklere ve oyalara dönüştürüyor.

Terapi etkisi yaratıyor

İğne oyasının tüm inceliklerinin öğretildiği kurstan faydalanan 2 çocuk annesi Döne Demirel (36), kursun kendisinde terapi etkisi oluşturduğunu kaydederek, iğne oyası kursuna iki yıldır aralıksız devam ettiğini belirtti. Demirel, “Kursu çok seviyorum. Hem sosyalleştim hem de aile bütçeme katkı sağlayacak bir iş kapısı oluşturdum kendime. Bize bu imkânı sunan Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül'e teşekkür ediyorum” dedi.