İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aile Merkezlerinden renkli dokunuş

Bugüne kadar yüzlerce kadına meslek edindirmenin yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunacak çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, bir süredir pandemi nedeniyle kurslarına ara verdiği Aile Merkezlerinde üretmeye devam ediyor.


Başak Mahallesi Aile Merkezi hocaları tarafından yine Mamak Belediyesi tarafından Peyami Sefa mahallesinde kreşe dönüştürülen tesis için rengarenk oyun halısı dikildi. Miniklerin bazı etkinliklerini yere oturarak yapmak durumunda kalmaları, oyun oynama, kitap okuma gibi çeşitli faaliyetlerinde yerde konforlu bir şekilde oturmalarını sağlamak amacıyla dikilen oyun halıları, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek kreş, rengarenk halıları ve bir kucak oyuncak ile minik misafirlerini bekleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.