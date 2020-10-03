Aile Merkezlerinden renkli dokunuş

Başak Mahallesi Aile Merkezi hocaları tarafından yine Mamak Belediyesi tarafından Peyami Sefa mahallesinde kreşe dönüştürülen tesis için rengarenk oyun halısı dikildi. Miniklerin bazı etkinliklerini yere oturarak yapmak durumunda kalmaları, oyun oynama, kitap okuma gibi çeşitli faaliyetlerinde yerde konforlu bir şekilde oturmalarını sağlamak amacıyla dikilen oyun halıları, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek kreş, rengarenk halıları ve bir kucak oyuncak ile minik misafirlerini bekleyecek.