Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörleri Çalıştayı'', Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı. Erbaş, ''Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve yaralarına merhem olmak amacıyla manevi destek veriyoruz'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörleri Çalıştayı'' Ankara'da başladı. Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının uzun yıllardan beri Aile ve Dini Rehberlik Büroları (ADRB) ile 81 il ve 304 ilçede kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, toplumun her kesimine güven, sevgi ve samimiyet ile hizmet sunduğunu söyledi. ADRB'lerde yapılan çalışmaları anlatan Erbaş, buralarda evlilik öncesi eğitimler, aile okulu seminerleri, çocuklara ve gençlere değerler eğitimi, boşanma sürecinde ve sonrasında dini danışmanlık, bölgesel aile sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler planladıklarını ve yürüttüklerini kaydetti. Evlilik öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Erbaş, ''Evlilikte sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabır olmadan olmaz. Ancak böyle selamete erilir. Selamet, aile içerisindeki uyum, ahenk demektir'' ifadelerini kullandı.

''Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve yaralarına merhem olmak amacıyla manevi destek veriyoruz''

Sosyal sorunlara yönelik eğitimlere değinen Erbaş, başta çocuklar ve gençler olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik olmak üzere şiddet, ihmal ve istismar konusu, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitimler düzenlediklerini, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında ‘Mutlu Aile, Huzurlu Toplum', ‘Ailede Mahremiyet Bilinci', ‘Günümüzdeki Aile Sorunlarına Kur'an'daki Aile Örneklerinden Çözümler', ‘Bilinçli Aile Mutlu Toplum', ‘Anne Seninle Büyümek İstiyorum', ‘Bir Yastıkta Bir Ömür', ‘Sokak Çocukları', ‘Erdemli Kadından Erdemli Topluma', ‘Ekranın Esiri Değilim', ‘Gençlik ve Maneviyat', ‘Huzur'a Er Huzur Ver' projelerini uyguladıklarını söyledi. Sosyal hizmet kurumlarında yürütülen çalışmaları aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

''Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran Peygamberimizin bizlere öğrettiği hassasiyet ile anne kucağına, baba ocağına hasret ve topluma emanet olan yetimlere, gözü kapılarda kalmış huzurevi sakinlerine, büyük ümitlerle kurduğu yuvasını acı içinde terk etmek zorunda kalmış kadınlara şefkat ve sevgiyle el uzatıyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve yaralarına merhem olmak amacıyla manevi destek veriyoruz.''

Ülke genelinde ADRB'lerde 2018 yılının ilk altı ayında 31 bin 118 faaliyet gerçekleştirildi

Erbaş, ülke genelinde ADRB'lerde 2017 yılında 32 bin 455, 2018 yılının ilk altı ayında ise 31 bin 118 seminer, konferans, panel, ziyaret, sosyal hizmet dersi gibi faaliyetler gerçekleştirildiğini kaydetti.

81 il ve metropol ilçelerin ADRB koordinatörlerinin bir araya geldiği çalıştayda, 2018 yılında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi yapılacak ve 2019 yılında yürütülecek çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunulacak. Genel değerlendirmelerin ve açık kürsünün de olacağı çalıştayda, ‘Aile kurma ve aile birliğini korumaya yönelik çalışmalar', ‘Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri', ‘Aile ve dini rehberlik hizmetleri bağlamında kurum içi ve kurumlar arası sorunlar ve çözüm önerileri', ‘Aileye dair bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri', ‘Aile ve kadını tehdit eden şiddete dayalı dini görünümlü yapılarla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar', ‘Aileyi tehdit eden bağımlılıklarla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar' başlıkları oturumlar halinde ele alınacak. İki gün sürecek çalıştayın açılış oturumuna Erbaş'ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da katıldı.