Ak, engelli Çakır kardeşlere kitap ve tablo hediye etti

Keçiören'in Bademlik Mahallesinde ikamet eden Furkan ve Murat Çakır kardeşlerin görüşme isteğini geri çevirmeyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çakır kardeşleri ve anne Sevim Çakır'ı misafir etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yüzde 99 engelli olan Murat Çakır'ın ve yüzde 80 engelli olan Furkan Çakır'ın görüşme talebini geri çevirmeyerek makamına davet etti. Murat'ın ve Furkan'ın kendisiyle görüşmek istediğini öğrenen Başkan Ak, makamında misafir ettiği Çakır kardeşlerle sohbet etti. Bilgisayar bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan Çakır kardeşler mezun olduktan sonra belediyede staj yaparak kendilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Başkan Ak da mezun olduktan sonra gereken neyse yapılması için Halkla İlişkiler Müdürlüğüne talimat verdi. Ziyaret sırasında anne Sevim Çakır'la da sohbet eden Ak, özellikle Murat Çakır'ın kitap okumayı çok sevdiğini öğrenince kitap ve ziyaretlerinden dolayı bir de tablo hediye etti. Ülkesine fayda sağlamak için çalışmak istediklerini kaydeden Çakır kardeşlerle yakından ilgilenen Ak, anne Sevim Çakır'a da çocuklarıyla olan samimi ilişkisinden dolayı teşekkür etti. Sevim Çakır, “Başkanımız gayet kibar ve mütevazı bir insan. Bizi samimi ve güler yüzlü bir şekilde karşıladı. Furkan'la ve Murat'la yakından ilgilendi. Bizi onurlandıran nazik yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız engelsiz bir yaşam için seferber olmak”

Engellilere yönelik sosyal ve kültürel çalışmalara verdiği destekle sıkça gündeme gelen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sosyal belediyecilik ve güçlü yerel yönetim anlayışıyla engelli vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz her bir projemiz gönüllere dokunan ve vatandaşlarımızı mutlu eden bir mahiyete sahip. Engelli olan vatandaşımızla engelli olmayan vatandaşlarımızın hayat standardını eşitlemek için Keçiören Belediyesi olarak azami gayret gösteriyoruz. Amacımız engelsiz bir yaşam için tüm insanların seferberliğine öncülük etmektir. Bu kapsamda misafir ettiğimiz Murat'a ve Furkan'a kendi evladımıza gösterdiğimiz şefkati göstererek onların mutluluklarına ortak olduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı Çakır ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.