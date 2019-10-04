AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da yapılacak 3 günlük kamp için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a gelmeye başladı. “Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti" başlığıyla düzenlenen toplantı nedeniyle otel çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, bakanların sunumları ile devam edecek. Kamp, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.