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AK Parti afişlerine çirkin saldırı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan AK Parti bayrak ve flamalarına sprey boyalı saldırı düzenlendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan AK Parti bayrak ve flamalarına sprey boyalı saldırı düzenlendi.


Dün gece saat 23.00 sularında Altındağ Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan AK Parti bayrak, flama ve afişleri sprey boyayla boyanıp tahrip edildi. Cadde üzerinde bulunan bayrak ve flamalara sprey boyalarla saldırıda bulunan saldırganlar ardından belediyeye ait ANFA şirketine yöneldi. Polis, şehir polis kamerası kayıtlarından kaçan saldırganların kimliğini tespit etti. Aralarında CHP İl Başkan Yardımcısı ve bir milletvekili danışmanının da bulunduğu 10 kişi hakkında tutanak tutuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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