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AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek oldu

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek oldu.


1954'te Afyonkarahisar'da doğan Mehmet Zeybek, ilköğrenimini merkez Çayırbağ Kasabası'nda, ortaöğrenimini Afyon İmam Lisesi'nde ve fark derslerini verdiği Afyon Lisesi'nde tamamladı.


Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında başlayan Zeybek, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.


2001 yılında AK Parti'nin Afyonkarahisar İl Kurucuları arasında yer aldı. AK Parti bünyesinde İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı ve 2009 yılından 2014 yılı Haziran ayına kadar İl Başkanlığı görevinde bulundu.


Ensar Vakfı Afyonkarahisar kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Zeybek, Önder Afyon İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir.


Mehmet Zeybek evli ve 3 çocuk babasıdır.

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