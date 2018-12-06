AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu.

1981'de Aksaray'da doğan AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, ilk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamladı. Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Dinçer, Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi dalında da yüksek lisans derecesi aldı. Dinçer, Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul Üyeliklerinde de bulunan Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğleri de bulunan ve evli olan Evren Dinçer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.