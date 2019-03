AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Balcı: “Kadınlarımıza istihdam sağlayacağız”

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, "Meslek edindirme kursları vasıtası ile meslek sahibi olmalarına imkan sağlayarak kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlamalarına olanak sağlamış olacağız. Onlara istihdam sağlayacağız" dedi.

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, yaptığı açıklamada, "Tek yumruk olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Belediye hizmetleri anlamında da, ekonomi anlamında da, ülkenin yönetimi anlamında da sorun kalmaz" şeklinde konuştu. Kadınların önemine değinen Balcı, “Altındağ'da kadınlarımıza yine öncelik vereceğiz, önemli projelerimiz var. En başta kadın merkezlerimizde ya da evde yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünleri satabilecekleri uygun ortamlar hazırlayacağız. Tüm dünyaya internet üzerinden satışı da dahil. Yeter ki kadınlarımız bir şeyler üretsinler, aile bütçesine katkıda bulunsunlar. Meslek edindirme kursları vasıtası ile meslek sahibi olmalarına imkan sağlayarak kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlamalarına olanak sağlamış olacağız. Onlara istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Balcı, bir gün değil her gün kadınların yanında olacak, sorunlarını dinleyecek, çözüm önerilerini istişarelerle yürütecek bir gönül belediyeciliği olacağını söyledi. Balcı, meslek edindirme kursları vasıtasıyla kadınların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanacağını ve sosyal yönlerini güçlendirebilmeleri amacıyla farklı alanlarda (diksiyon, bilgisayar, yabancı dil, el sanatları) kurslarının verileceğini kaydetti.

"Gençlerimizin elinden tutacağız"

Mahallelerde baş gösteren sorunları iyi bildiklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

“Tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Çocuklar ve gençler birinci önceliğimiz olacak. Onların elinden tutacağız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile buraları geçtiğimiz hafta gezdik, o gün bana işaretini vererek ‘uyuşturucu ve fuhuşla uğraşanlara bak göreceksin neler olacak bir haftada' demişti ve operasyonları başlattı” ifadelerini kullandı.

Balcı, "Çocuklarımızı, gençlerimizi, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için projeler üreteceğiz. Bağımlılıkla mücadelede biz de üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız. Çocuklarımızın bu uygunsuz ortamlardan uzaklaşmaları ve bulaşmamaları için çok önemli projelerimiz var. Bunun için sosyal hayat ve spor çok önemli etkenler. Her türlü sporun yapılabileceği geleneksel sporlar, amatör sporlar dahil ortamlar hazırlayacağız, projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Mobil ekipler aracılığı ile mahallelerde sağlık taramalarının da yapılacağını belirten Balcı, uygun koşullarda sağlık personeli tarafından burada tespiti yapılan hastaların hastanelere sevkinin yapılacağını ifade etti.

Engelsiz erişim merkezi

Engellilere yönelik projesine ilişkin Balcı, "Günübirlik Engelli Bakım Merkezi ile bir ilke imza atacağız. Merkez, engellilere kendini geliştirme imkanı sağlarken ailelere de günlük işlerini yapabilme fırsatı sunacak. Engellilerin fiziksel yapısı ve eğitim durumuna uygun işlerde çalışmalarını sağlamak üzere kurslar da açacak. Böylece üretime katılmaları, iş sahibi olmaları ve kariyer yapmaları noktasında engellilere destek sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Aile danışmanlık ve psikolojik destek merkezi

Balcı, şunları kaydetti:

"Aile içinde yaşanması muhtemel sorunlarla alakalı yine deneyimli ekipler vasıtası ile çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın yanında olacağız. Bazen aileler zor durumlarla karşı karşıya kalabilir. Ailelerimizi ayakta tutmak adına çok önemli bir destek olacak. Aile bizim önceliğimiz olacak."

Evde temizlik ve bakım hizmeti

"Yaşlılara ve bakıma muhtaç ailelerin yanında olacağız" diyen Asım Balcı, “Temizlik ekiplerimiz tarafından periyodik olarak yaşlılarımızın evlerinin genel temizliği yapılacak. Sağlık sorunu olan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç ailelerimizin beden temizliği ve kişisel bakımları da gerçekleştirilecek. Onları yalnız bırakamayız. Aile birlikteliği, yaşlılara saygı ve hürmet bizim geleneklerimizde var. Bunların yaşatılması ve yeni nesillere de aktarılması lazım. Yaşlılarımız, kadınlarımız bizim baştacımız" ifadelerini kullandı.

Evlilik okulu

Balcı, evlilik okuluna ilişkin, "Mutlu başlangıçların adresi olacak olan bu okul aile içi iletişimi artıracak, evliliklerde yaşanması muhtemel sorunlarla başa çıkmak için destek olacak" dedi.