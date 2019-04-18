AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Belediye Meclisi'ni 1 güne indirmeye çalışan bir düşünce, iki gün sonra bizi çalıştırmıyorlar demesin" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, İl Başkanı Hakan Han Özcan, İl Başkan Yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Özcan, seçim kampanyası döneminde yoğun çalışma sergileyen ve emek gösteren basın mensuplarına ve partililere teşekkür etti.

Almadıkları, eksik imzalı tutanak olmadığını aktaran Özcan, "Sabah sandık yönetiminde, erken saatte okulda oturmayan 5 sandık tespit ettik. Onun yerinede hemen yedek yönetimimiz eğer onda da sıkıntı varsa, yerine kat sorumlumuz görevlendirilmiştir. 12 bin 180 sandıkta 5 sandıktan bahsediyorum. Ankara teşkilatları olarak bu zamana kadar hep sandığa sahip çıkan ve 1 oyun bile takipçisi olan bir teşkilat olduk" diye konuştu.

Seçimin kendileri için bitmediğini belirten Özcan, "Seçim bitmemiş oluyor teşkilatlar için, bunların takipleri ve itirazlarımızın neticesinde de açılan sandıklarda itirazlarımızı ettik. Bazı yerlerde kabul edildi, bazı yerlerde kabul edilmedi. Bir üst kurula başvurduk. Orada da yetersiz görüldü bazı yerlerde itirazlarımız, bazı yerlerde kabul edildi" şeklinde konuştu.

İtiraz edilen yerlerde oyların kime çıktığından ziyade vatandaşların oy iradesine sahip çıkmanın daha önemli olduğunu vurgulayan Özcan, sadece kendi partilerinin oylarına değil vatandaşlarında iradelerine sahip çıktıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında AKP ve MHP'nin 2 önerge sunduğunu ancak bu önergelerden birisinin hiç okunmadığını söyleyen Özcan, önerge okunmadan "Benim hoşuma gitmedi bu önerge, ben bu önergeyi kabul etmem" ifadelerinin yanlış olduğunu belirtti.

"Belediye Meclisi'ni 1 güne indirmeye çalışan bir düşünce, iki gün sonra bizi çalıştırmıyorlar demesin"

Ankara'nın sorunlarının 1 günde konuşulup çözülemeyeceğini anlatan Özcan, "Belediye Meclisi'ni 1 güne indirmeye çalışan bir düşünce, iki gün sonra bizi çalıştırmıyorlar demesin" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Ankara'da aday ile ilgili bir şüphe mi vardı" sorusunu cevaplayan Özcan, "Biz teşkilatçı olduğumuz için, liderinin arkasında sapasağlam duran teşkilatız. Partimiz istişare kurullarını harekete geçirmiştir o çıkan kurulda istişarede, çıkan kararı ve genel başkanımızın uygun gördüğü ismi, bunun adı Ahmet olur Mehmet olur. Biz teşkilat olarak onun kampanya sürecinde adayın tanınması tanınma oranı, seçim çalışması, faaliyetleri, miting ve seçim günü sandığa sahip çıkma biz bunlardan mesulüz ve parti politikamızı vatandaşa daha iyi anlatmanın yollarını aramayla yükümlüyüz" şeklinde konuştu.