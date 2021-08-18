AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, yerel basının sorunlarını dinledi

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Polatlı Gazeteciler Derneğini ziyaret eden Arslan, daha sonra Polatlı Yeni Sanayi Sitesi esnafını ve şehir stadında antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir, Belediye Meclis Üyeleri ve Partilileri ile bir dizi ziyarette bulunu. Öncelikle Polatlı Gazeteciler Derneğini ziyaret eden Arslan, burada gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi. Arslan ve beraberindekiler daha sonra Polatlı Yeni Sanayi Sitesi esnafını ve şehir stadında antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

POGADER Başkanı Tevfik Emre Efe, salgın sürecinde tasarruf tedbirleriyle birlikte yerel basının zor duruma düştüğünü dile getirerek çözüm taleplerini Milletvekili Arslan'a iletti. Arslan, basın mensuplarının sorunlarını dinleyerek her konuyu not aldı.

Polatlı'daki yerel basının sorunlarını tek tek dinleyerek notlar alan Arslan, seçimlerde destek verilmediğine ilişkin konu hakkında AK Parti Genel Merkezini aradı. Türkiye genelinde sadece Ankara'ya pay ayrılmadığı bilgisini alan Arslan, pozitif ayrımcılık yapılması talimatını verdi. Basının öneminden bahseden vekil Arslan, “Polatlı 126 bin nüfuslu bir şehir. Ciddi şekilde iletişim mecrasına ihtiyaç duyar. Olmazsa burası köye döner. Geçmişi olan iki gazetenin olması güzel bir şey. Sosyalleşmemiz için iletişim gerekli. Bunun yaşaması lazım. Taşıma suyla değirmen dönmesi de zor. Ama gelir kalemlerinin de bir şekilde genişletilmesi lazım. Bunu sizler zorlayacaksın biz destekleyeceğiz” dedi.

Dernek ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, erken seçim sorularına; Cumhur İttifakı olarak erken seçim öngörmediklerini, seçimlerin zamanında yapılacağını, hem yerel hem genel seçimlerde ittifakın süreceğini dile getirdi.

Sonrasında Afganistan'da yaşanan olaylar, göç sorunları ve Taliban yönetimine ilişkin konuşan Arslan, “Her ülkeden her göçmeni kabul etme gibi bir zorunluluğumuz yok. Afganistan'da idareyi ele alan Taliban yönetimi, 'Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek istiyoruz' diye açıklamalar yaptı. Onların bu süreçte ne yapacağını görmemiz lazım. Yönetimi nasıl kuracaklar, nasıl davranacaklar. Başta kadınlar olmak üzere herkesin hakkını hukukunu koruyacaklar mı? Öncelikle onların bu tavırlarını görmek lazım” diye konuştu.

Arslan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Zaferi 100. yıl kutlamalarına katılıp katılmayacağı sorusuna ise “Sayın Erdoğan 100. yıla katılmayı mutlaka ister. Fakat şu anlık kesin bir şey söyleyemem” şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, ziyaretlerin ardından AK Parti İlçe Teşkilatı ile parti binasında bir araya geldi.