AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den Kılıçdaroğlu'na İnegöl tepkisi

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında İnegöl mobilya sektörüyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Gürel, "Kılıçdaroğlu bizi Bursa'da da şaşırtmadı. Aday tanıtım toplantısında İnegöl mobilya sektörü ile alakalı dayanaksız beyanları siyasi ciddiyetten uzak aynı zamanda sektör temsilcilerinin bunca emeğine de haksızlık olmuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında "İnegöl´ün mobilyası var. Bütün dünyada tanınması, moda tasarımcılarının gelmesi lazım. Dünyanın imrendiği mobilyaların ihraç edilmesi, fuarların düzenlenmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Gürel, Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar farklı platformlarda yapmış olduğu bazı açıklamalarda olduğu gibi yine “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu” belirterek, "Kılıçdaroğlu bizi Bursa'da da şaşırtmadı. Aday tanıtım toplantısında İnegöl mobilya sektörü ile alakalı dayanaksız beyanları siyasi ciddiyetten uzak aynı zamanda sektör temsilcilerinin bunca emeğine de haksızlık olmuş” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun hiçbir veriye dayanmadan açıklama yaptığını ifade eden Gürel, Kılıçdaroğlu'nun İnegöl mobilya sektörü ile alakalı bilgileri sektör temsilcilerinden veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan almış olması durumunda bu tür talihsiz açıklamayı yapmamış olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'na bir iyilik yapıp bundan sonraki konuşmalarında kaynak olarak kullanması için bazı bilgileri paylaşmak istediğini dile getiren Gürel, şunları kaydetti:

"Bu bilgileri de Kılıçdaroğlu'nun zahmet buyurup sormaktan imtina ettiği Ticaret ve Sanayi Odamız verilerine dayanarak paylaşmak istiyorum. İnegöl mobilya sektörü şu an yaklaşık 180 firma ile İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası Mobilya Fuarı'na katılıyor ve bu firmaların çoğu ihracat yapan kişiler ayrıca şu an katıldıkları fuar da ihracata yönelik düzenleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gereken birkaç husus var, doğru beyan ettiği tek kısmı İnegöl'ün mobilya kenti olması. Mobilya merkezimiz ve yüz akımız İnegöl, 2017 yılında 609 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatımız 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttı. 2017 yılında 1 milyar 189 milyon 329 bin dolarlık bir dış ticaret hacmi mevcut. Bu rakamın yaklaşık 899 milyon dolarlık kısmı ihracat payı. İnegöl'de 691 firma ile ihracat yapan İnegöl ilçemizde 50 civarında firma ithalat yapmaktadır. 2017 yılı ihracatının 378 milyon dolarını mobilya sektörü üstlenmiştir. En yüksek ihracat yapan iller arasında Bursa ikinci sırada yer alırken, aynı sıralamada İnegöl 21'inci sırada. Sanırım bu rakamlar, aynı zamanda hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmeye yeter. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve mevcut Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın da mobilyacı kökenli olduğunu ve yine sektörün önde gelen oluşumlarından MOSFED ve MOSDER gibi çatı kuruluşların kurucu ve üyelerinin İnegöllü olduğunu ve mobilya sektörünün öncüleri olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani mobilyada tecrübe sahibiyiz ve bu tecrübe sektörü temsil eden adayımızın başkanlığından sonra da tescilli olarak devam edecektir. Ayrıca şunu çok net ifade etmek isterim ki 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gerek Avrupa gerek dünya genelinde İnegöl'ün mobilyası yeterince tanınıyor. Mobilya üreticilerimiz tüm gayretleriyle sektör için canla başla çalışıyor ve bu tarz açıklamaları yapmadan önce en azından sektörden birkaç kişiyi dinlemiş olmasını beklerdik.”

Gürel, son olarak Bursa'da AK Parti'nin gelenekselleşen başarısına bu seçimde bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade ederek, İnegöl için hizmet ve gayretlerine devam edeceklerini söyledi.