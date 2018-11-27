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AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz oldu

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz oldu.


1974'te Çankırı'da doğan Hüseyin Boz, ilk ve ortaöğrenimini Çankırı'da tamamladı. Hüseyin Boz, Çankırı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Çankırı Belediye Meclis Üyeliği, Çankırı Belediye Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.


24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den aday adayı olmak için görevinden istifa eden İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak belediye meclisince 3 Mayıs 2018 tarihinde belediye başkanı seçildi.


Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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