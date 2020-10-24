AK Parti Çubuk 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 70, bununla iktifa etmeyeceğiz daha yukarılara bunu çekeceğiz, kendi hava savunma sistemimizi kuracağız ve inşallah ülkemizin içerisinde yer aldığı bölgenin ve dünyanın daha müreffeh, barış ve huzur içerisinde yer alması için bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çubuk 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çubuk'ta bulunan açık hava bir salonda Covid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen kongreye, Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda partili katıldı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çubuk'un her zaman Cumhur İttifakı'nın en güçlü destekçilerinden olduğunu belirterek, Çubuklu vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 19 yıldır aynı aşk, heyecan ve şevkle çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Şahin, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildirdi.

AK Parti'nin kurucusunun millet olduğunu, hamurunu milletin yoğurduğunu, istikametini milletin belirlediğini vurgulayan Şahin, bu hedefler doğrultusunda Türkiye'de hangi alana bakılırsa bakılsın çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getirerek, “Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 katına çıkardık. Dışa bağımlılığımızı ekonomik olarak sona erdirdik, IMF'ye olan borçlarımızı sıfırladık. Bilim, sanayi, teknoloji, adalet, insan hakları ve tarımda hangi alana bakarsak bakalım çok önemli mesafeler kat ettik. Fersah fersah yol aldık” diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayii başarısı

Savunma sanayiinde yerlilik oranının AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 50 olduğunu hatırlatan Şahin, bugün bu sayının yüzde 70'lere ulaştığını söyleyerek, “Artık kendi helikopterini, tankını, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını üreten bir ülke haline geldik. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde kendi hava savunma sistemini de kurmuş bir ülke olacağız. Bundan bazılarının rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bununda önüne geçemeyecekler. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 70, bununla iktifa etmeyeceğiz daha yukarılara bunu çekeceğiz, kendi hava savunma sistemimizi kuracağız ve inşallah ülkemizin içerisinde yer aldığı bölgenin ve dünyanın daha müreffeh, barış ve huzur içerisinde yer alması için bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” aktarımında bulundu.

Şahin, Türkiye'nin korona virüs ile mücadele sürecinde 146 ülkeye ve 7 uluslararası örgüte tıbbi malzeme yardımı yaptığını hatırlattı.

Erken seçim tartışmaları

Türkiye'nin önünde seçimsiz bir 2.5 yıl olduğunun altını çizen Şahin, erken seçim tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, şöyle konuştu:

“Siz bakmayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın erken seçim taleplerine, isteklerine, sözlerine. Daha 3 ay önce ‘kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu. Ne oldu, kulağına kim ne fısıldadı, ne tür görüşmeler gerçekleştirdi bilmiyoruz. Ancak bizim gündemimizde seçimin olmadığını, bizim gündemimizde milletimize hizmet olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ'nün kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlara bir diyet borcu olduğunu biliyoruz. Seçim isterken ne diyor, ‘hapishanelerde haksız yere yatanlar için erken seçim istiyoruz' diyor. Kim bu cezaevinde haksız yere yatanlar? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bunu açıklamalı. Biz bu dili, bu jargonu biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu dil, bu jargon, bu söylem 15 Temmuz gecesinde milletin topunu tüfeğini millete doğrultan FETÖcülerin dilidir. Bu dil, ülkemizi bölmeye çalışan PKK'nın söylemidir. Bu söylem, bu ifade PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin söylemidir. Bir kere en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, sen ana muhalefet Partisi'nin başındaki isim olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya cesaret edememiş birisin. Seçim istemek kim, sen kim? Sen önce 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? bunun cevabını ver. Bu cesareti gösterebiliyor musun, bu yüreği gösterebiliyor musun, yüreğin buna el veriyor mu? önce bunun cevabını ver, ondan sonra seçim mevzusunu açalım, ondan sonra seçim lafını ağzına al.”

Ermenistan'ı saldırgan ve terör devleti olarak nitelendiren Şahin, "Büyük ve kutlu bir mücadele yürüten Azerbaycanlı kardeşlerimize de buradan selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz. Onların bu haklı mücadelelerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü ve kararlı bir şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kongre sonrasında mevcut ilçe başkanı Erhan Kuşçu, yeniden başkan seçildi.