AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Demirbaş hızlı başladı

Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hemşehrilerinin güvenine layık olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmalarına hızlı başlayan Demirbaş, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor.

Esnaf ve gençlerle bir araya gelen Demirbaş, 31 Mart'a kadar, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacaklarını vurguladı. Demirbaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız benim Çubuk Belediye Başkanlığı için adaylığımı uygun gördüler. Ben de hem Cumhurbaşkanımızın hem de ilçe halkımızın güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağım. Biz belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, ilçemizi geleceğe hazırlama vizyonuna talip olmak için istedik. Bu anlamda çalışmalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, genel merkezimize, il teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza ve Çubuk halkına da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çubuk'u Başkent'in en iyi ilçeleri arasına getirmek için canla başla el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Demirbaş, belediye başkanı olması durumunda katılımcı, sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerini ve herkese aynı mesafede olacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"İnşallah Çubuk halkımızın güvenine mahzar olmaya çalışacağız. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi aynı muhabbetle kucaklayacağız. Yapacağımız her çalışmada her kesimin, mahallenin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının fikrini alacağız. İlçemizi gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, esnafımız yani toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile birlikte yöneteceğiz. Belediye başkanlığımız süresi içerisinde ekonomi, şehircilik, imar, ulaşım, tanıtım, turizm, yeşil çevre, sosyal kültürel ve sağlık projelerini yeniden ele alarak hızla ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Özellikle istihdama ve yatırımcılara yönelik iş adamlarımıza, girişimcilerimize yönelik iş geliştirme, çeşitlendirme ve geliştirdikleri projelerin desteklenmesini sağlayacağız. İlçemizde işsizliğin azaltılması için istihdama yönelik projelerden turizm, sanayi, hayvancılık ve tarıma yönelik yatırımların teşvik edilmesini ve desteklenmesini sağlayacağız. Şeffaf yönetim ve katılımcı belediyecilik anlayışını inşallah ilçemizde yerleştireceğiz."

"Seçime kadar ve seçimden sonra durmak yok, çalışmaya devam" diye konuşan Demirbaş, "Derdimiz ne koltuk sahibi olmak, ne unvan sahibi olmak ne de başka bir dünyevi menfaat değil. Derdimiz AK Parti'li belediyecilik anlayışında ilçemize yönelik hizmet çıtasını bir nebze daha yukarıya taşıyabilmek. Allah'ın izniyle tevazu, samimiyet ve gayret ile mücadelemizi sonuna kadar yapacağız ve ilçemizi elimizden geldiğince sıralamada en gelişmiş şehirler arasında yukarı taşımak olacak" ifadesini kullandı.