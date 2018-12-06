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AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu

AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu.


Erzincan'da doğan Cemalettin Başsoy, ilk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 27 yıllık kamu hizmetinden sonra emekli olan Başsoy, STK'larda aktif görevler üstlenerek, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini de yürüttü. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkanı seçilen Cemalettin Başsoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

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