İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı oldu.


1962'de Eskişehir'de doğan Burhan Sakallı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans derecesi aldı.


Burhan Sakallı, çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. Sakallı'nın yazıları çeşitli ulusal ve yerel basın yayın mecralarında yayınlandı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevi süresince çeşitli ödüller alan Sakallı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.