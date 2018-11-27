AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı oldu.

1962'de Eskişehir'de doğan Burhan Sakallı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans derecesi aldı.

Burhan Sakallı, çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. Sakallı'nın yazıları çeşitli ulusal ve yerel basın yayın mecralarında yayınlandı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevi süresince çeşitli ödüller alan Sakallı, evli ve 3 çocuk babasıdır.