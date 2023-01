AK Parti Gençlik Kolları ve TÜGVA'dan İsveç Büyükelçiliği önünde protesto

AK Parti Gençlik Kolları ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını, İsveç Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kınadı.

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması üzerine, bugün İsveç Büyükelçiliği önünde AK Parti Gençlik Kolları, TÜGVA ve genç sivil toplum kuruluşu üyeleri olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

“Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı yolumuzun rehberi ümmetin kutsalıdır”

Sloganlar eşliğinde İsveç Büyükelçiliği önüne gelen grup, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. Kur'an-ı Kerim yakılması olayının kabul edilemez bir saldırı olduğunu dile getiren TÜGVA Ankara Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu, “Terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye'de asla size geçit vermeyecek dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki vatan bayrak din söz konusu olduğunda hiç düşünmeden öne atılmıştır ve atılmaya devam edecektir. Bu gençler Anadolu'nun her şehrinde her mahallesinde her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır. İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur'an Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır. Kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındır. Kutsal değerlerimize yapılan bu saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkartan yüce kitabımıza yönelik her saygısızlık insanlık suçudur. Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce de savaştık. Şimdi de savaşmaya devam ediyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi daima sürdüreceğiz. Bunun yanında kutsal değerlerimizle beraber milli değerlerimize de saldıran İsveç Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da açıkça savaş açmıştır. Cumhurbaşkanımızın maketine karşı bile olsa hedeflenen saldırıları Türk milleti olarak ne kabul edebiliriz ne de sineye çekebiliriz. Türk düşmanlığı için teröre destek veren ve açıkça bize düşmanlık sergileyen bu zihniyet kendi sonunu hazırlamaktadır. Bu ülkenin gençleri olarak ne kutsalımızı ne de liderimizi kimsenin eline oyuncak etmesine müsaade etmeyiz. Herkes haddini bilmeli bizim asil soylu öfkemizi karşılarına almaktan korkmalıdırlar. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı yolumuzun rehberi ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz dokundurtmayız.”

Açıklamanın ardından grubun içerisinde birkaç kişi İsveç Büyükelçiliği binasına yumurta fırlattı.