AK Parti Gençlik Kollarından Komşuluk Seferberliği

AK Parti Gençlik Kolları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra 'Komşuluk Seferberliği'ni başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen (Kovid-19) Pandemisi, özellikle yaşlıları daha fazla etkiliyor. Bu kapsamda, vatandaşlar hem kendi açısından hem de yaşlılar için daha sıkı tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda, 65 yaş üzeri vatandaşların sağlığı açısında sokağa çıkma yasağı getirilirken, 1.2 milyonu aşkın AK Parti Gençlik teşkilatları 'Komşuluk Seferberliği'ni başlattı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 'Komşu Seferberliği' ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin büyüklerle temaslarında gereken hijyen kurallarına uymaları gerektiğini aktaran Büyükgümüş, "Kendi aldığımız hijyenik önlemler ile birlikte yaşlılarımızdan gelecek talepleri yerine getirerek ihtiyaçlarına kulak vermeliyiz. Unutmayalım ki, komşularımızın üzerimizde hakkı var. Bireysel olarak oluşturacağımız 'Komşu Seferberliği' ile tüm gençlerimizi büyüklerimize destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Yetişkinlerden de güvenlik gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının paylaştığı numaralar dışında bir yere başvurmamalarını isteyen Büyükgümüş, çalışmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, virüsle mücadeleyi birlikte Türkiye olarak başaracaklarını vurguladı.