AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'tan mektup açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Trump'ın Cumhurbaşkanımıza çok üst perdeden yazdığı, uluslararası teamüllere aykırı o mektup aslında çöp tenekesine atılırken sadece o mektup çöp tenekesine atılmamıştır. Bu anlamda emperyalist iradenin Orta Doğu halklarını bölmek ve sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır. Barış Pınarı harekatı sadece kendi sınırlarını korumak değil, İslam ümmetinin birliğini, dirliğini ve geleceğini korumak için yapılmış bir harekettir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 3. Uluslararası Kudüs Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Kurtulmuş, "Suriye ile Türkiye'yi ayıran sınırın hangi tarihsel geçmişi vardır. Orta Doğu coğrafyasındaki haritaları bu şekilde çizenler bir emperyalist hedefle bunları çizdiler. Bundan bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti çözülmeye başladığında emperyalist projeyi de uygulamaya koydular. Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sunileri, Şiileri birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Irak'ın işgali ile devam eden süreç Suriye'deki iç savaş ve vekalet savaşıyla gelişen süreçte bütün halklar acı çekiyor. Bir tek ülke ellerini ovuşturuyor, olanları keyifle izliyor. İsrail nihai vuruşu yapmak istiyor, altın vuruşu yapmak istiyor. Ancak inşallah böyle olmayacak. Terör örgütü, vekalet savaşlarını sanki yeni kavram gibi ifade ediyor. Bu haritanın (Filistin) 1947'sine bakın. Çok tehlikeli bir şey söylediğimi farkındayım, bilerek söylüyorum. DEAŞ'ı PKK ve PYD'yi kuranlar ellerine silah verip, lojistik destek sağlayanlar, burada İsrail'in işgali başlamadan ve İsrail'i yapay bir devlet olarak oraya koymadan evvel Ortadoğu'daki vekalet savaşlarını çoktan başlatmışlardı" dedi.

"Dün terörü kullandıkları gibi,bugünde terörü kullanıyorlar"

Bugün terörü kullananların geçmişte de aynı yöntemi kullandıklarına dikkat çeken Kurtulmuş, "Osmanlı Cihan devleti çözülmüş, Osmanlı'yı cephede bölerek yeni bir devleti orada oluşturamayacaklarını anladıkları için o zamanki vekilleri terör örgütleri vasıtasıyla o yerleşim yerlerine terör örgütlerini yerleştirdiler. Bugünkü harita bir günde bu hale gelmedi. Bu haritanın buraya gelmesinde aynı oyun dünde oynandı. Dün terör örgütleri vasıtasıyla oradaki Filistin topraklarına İsrail yerleşimcileri yerleştirenler bugünlere gelineceğinin hesabını o günlerden yapmıştır. Dünkü emperyalistler, bugün onların devamı olan emperyalistler hem Orta Doğu halklarının hem özgürlüklerinin üzerine çörekleneceklerini hem Orta Doğu petrollerinin üzerine çörekleneceklerini biliyorlardı. Dün terörü kullandıkları gibi, bugün de terörü kullanıyorlar. Buna karşı uyanık olmak zorundayız" diye konuştu.

"İsrail'in sınırları neresidir demek; yürek, kararlılık ve cesaret işidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlayan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız bu konuşmasıyla birlikte Türkiye'nin Filistin meselesinde vermiş olduğu siyasi mücadeleyi, bir seviye daha yukarıya çıkardı. Filmi geriye doğru alın. Önce 'one minute'... Birkaç sene one minute ile birlikte dünyada ciddi bir şekilde, özellikle Müslüman topluluklar ve mazlum milletler, ciddi bir toparlanma ve uyanışın içine girdi. O bir seviyeydi. İkinci seviye; 'Dünya Beşten büyüktür' tezinin dünyada kamuoyuna defaatle hatırlatılması. Dünyanın bütün egemenlerinin karşısında bu sloganın defaatle dile getirilmesiydi. Çok şükür son 4- 5 yıldır her platformda dile getiriyoruz. Şimdi bu son BM toplantısında Cumhurbaşkanımız meseleyi bir adım daha ileri götürmüş, bir seviye daha yukarıya götürmüştür. Eline haritayı alarak dünyanın egemenlerinin yüzüne karşı; İsrail'in sınırları neresidir demek yürek, kararlılık ve cesaret işidir. Bu sadece tarihi hatırlatmak için söylenen bir söz değil, bu dünyadaki büyük güçlere karşı 'bakın sizin oynadığınız oyunun farkındayız, sizin nasıl bir dünya kurmak istediğinizi farkındayız. İsrail'in sınırları resmi olarak belli olmayan, arkasında esas güç olan siyonizmin ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Oynanan oyunları farkındayız. Bu oyunları bozacak Orta doğu halkının yeniden birlik beraberlik içinde ayağa kalkmasını sağlayacağız demektir. İsrail'in sınırları neresidir sözünün karşılığı budur " ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı Harekatı, terör örgütleri vasıtasıyla bölgenin siyasi haritasının yeniden değiştirilmesi projesinin kaldırılıp çöpe atılması meseledir”

Bugün Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu yapmasındaki amacın sınırlarını terör örgütlerinden korumak ve Suriye'nin bir şekilde bütünlüğünün korunması meselesi olduğunu belirten Kurtulmuş, “O bölgeye güveni bölge oluşturarak Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünü sağlama meseledir. Hepsinden önemlisi terör örgütleri vasıtasıyla bölgenin siyasi haritasının yeniden değiştirilmesi projesinin kaldırılıp çöpe atılması meseledir” dedi.

"En üst perdeden yazılmış, uluslararası teamüllere aykırı"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Trump'ın Cumhurbaşkanımıza çok üst perdeden yazdığı, uluslararası teamüllere aykırı o mektup aslında çöp tenekesine atılırken sadece o mektup çöp tenekesine atılmamıştır. Bu anlamda emperyalist iradenin Orta Doğu halklarını bölmek ve sınırları yeniden dizayn etmek iradesi çöpe atılmıştır. Barış Pınarı Harekatı sadece kendi sınırlarını korumak değil, İslam ümmetinin birliğini, dirliğini ve geleceğini korumak için yapılmış bir harekettir" dedi.

İslam ülkelerinin liderlerinin tutumunu değerlendiren Kurtulmuş, "Şundan da hiç üzülmüyoruz İslam ülkelerinin liderleri istedikleri kadar bu operasyon karşısında sözler söylesin; ne söylerlerse söylesinler. Biliyoruz ki İslam dünyasının mazlum milletlerinin sokaklarında halk bizimle beraberdir, milletler bizimle beraberdir. Türkiye'nin bu çabasını sonuna kadar desteklemektedir" diye konuştu.

"Güçlü bir Türkiye istemiyorlar"

Kudüs davasını dahada yücelteceklerini belirten Kurtulmuş, "Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye olursa, işte Türkiye'nin lideri, haritayı göstererek İsrail'in sınırları neresidir diyebiliyor. Kudüs davasından aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz. Kudüs meselesi ve Filistin davasında karşımızdaki güç ne kadar güçlü olursa olsun, halkı olanın Filistin davası olduğu ve Müslümanlar olduğunu biliyoruz. Başkenti Kudüs olan ve kıyamete kadar yaşayacak olan özgür bir Filistin devletinin tam manasıyla kurulana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız, bu davayı sancağı hiçbir şekilde yere indirmeyeceğiz” dedi.

Kurtulmuş'a konferans sonrası HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından Filistin haritası tablosu hediye edildi.