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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal esnafla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara’da esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara'da esnaflarla bir araya geldi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından sağlık ürünleri üreten bir şirketi ziyaret eden Ünal, şirketin üretim bölümlerini dolaştı.


Ziyaretleri sırasında Ünal'a Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı İsa Mallı, AK Parti Meclis üyesi Abdulkadir Aydoğan ve AK Parti Meclis üyesi Adayı Ekrem İnce eşlik etti.

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