AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:"50 + 1 bir ile ilgili bir çalışmamız yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 50 + 1 tartışmalarına yönelik,"50 + 1 bir ile ilgili bir çalışmamız yok. Başkanlık sistemini konuştuğunuzda 50 +1 ilk akla gelen temel taşlarda birisidir. Elbette hakkında ayet yok, başka türlü formül edilebilirdi bu ama o gün bunun daha doğru olacağı noktasında bir karar verildi. Sonrasında da hiç platformda, toplantıda 50+1 değişmeli mi, olmamalı mı bir tartışma olduğunu görmedim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yavuz toplantıda erken seçim iddialarından, 50 + 1 tartışmalarına, Seçim Kanunu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iddialarına kadar bir çok konuda değerlendirmede bulundu. Günlerdir gündemde olan 50 + 1 tartışmalarına yönelik konuşan Yavuz," 50 + 1 bir ile ilgili bir çalışmamız yok. 367 garabetinden sonra Türkiye tam bir çıkmazdaydı. O çıkmazı aşmak üzere Cumhurbaşkanı seçimle gelsin denilmişti. Bu süreç bizi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne doğru taşıdı. Başkanlık sistemini konuştuğunuzda 50 +1 ilk akla gelen temel taşlardan birisidir. Elbette hakkında ayet yok, başka türlü formül edilebilirdi bu ama o gün bunun daha doğru olacağı noktasında bir karar verildi. Sonrasında hiç platformda, toplantıda 50+1 değişmeli mi, olmamalı mı, düzenlenmeli mi gibi bir tartışma olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız yok. Çok net ifade etmek isterim. Bu konu tartışılabilir, birileri bir öneri getirilebilir. Muhalefet başkanlık sistemiyle devam etmek istemiyor. 50+1 ile ilgili görüşler ortaya konmaya başlandı. Makul bir şeydir. Bizim için şu anda 50 + 1 sistemiyle ilgili bunu değişelim, buna ilişkin bir yasal düzenleme yapalım, yasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil" dedi.

"Dünyada da yol almıyor, Türkiye'de hiç almadı zaten"

Muhalefetin Parlamenter Sistemdeki revize söylemlerinin sistemin işleyişinde sorun olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Yavuz," Muhalefetin var mı bilmem ama muhalefet zaten Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne inanmıyor. Güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş tırnak içinde söylüyorum, bu onlara has bir söz parlamenter sisteme dönmek istiyor. Demek ortada güçsüz bir sistem, iyi olmayan bir sistem vardı daha önce şimdi onu güçlendirmeye ve iyileştirmeye dönük bir takım yaklaşımları var.

Parlamenter sistemi bir kağnı arabasına benzetiyorum. Kağnı arabasının tekerleri odundan tahtadan, tekerleri değişmediğinde adı da değişmiyor. Tekerleri değişmediği sürece siz yukarıda nasıl değişiklik yaparsanız yapın o yol almaz. Dünyada da yol almıyor, Türkiye'de hiç almadı zaten. Mesela Bulgaristan'da 8 ayda 3'üncü seçim yapıldı. Cumhurbaşkanıyla ilgili ikinci tur seçim de yapıldı. Birinci tur seçiminde yüzde 40 altında olduğu için ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 alamadığı için ikinci tur mecbur yapıldı. Bu yıl çıkmadan belki 4. Seçimi yapmaları muhtemeldir" ifadelerini kullandı

"Parlamenter Sistem tamamen kriz üretti, kargaşa üretti, kaos üretti"

AK Parti'nin gündeminde Parlamenter Sisteme dönüşün olmadığını da ifade eden Yavuz, "Bizim zaten parlamenter sisteme dönüş niyetimiz yok, onların Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle devam gibi bir niyeti yok. Mevcut anayasal durum Cumhurbaşkanlığı sistemidir, biz böyle yol alacağız. Geçmiş uygulamalara baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmamız için hiçbir neden olmadığı görüyoruz. Çünkü geçmiş uygulamalarında Parlamenter Sistem tamamen kriz üretti, kargaşa üretti, kaos üretti. Biz tekrar Türkiye, o krizli, kaoslu, kargaşalı döneme girsin istemiyoruz. Birileri bunu istiyorsa bir şekilde sandıktan ümidini kestiği ve bir türlü Muaffak olamadığı için o kargaşalı günlere bel bağlıyor olabilir ama milletimiz de o geçmiş günleri çok iyi hatırlıyor. 50 + 1 Cumhurbaşkanlığı Sistemi konuşulduğunda önemli noktalardan biridir, illa böyle olmak zorunda değildir ama biz böyle formüle ettik. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sitemi kurulduğundan bu güne bu oranı değişelim diye bir çabamız olmadığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı

Erken seçim iddialarına yönelik konuşan Yavuz,” Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil. Teorik olarak mümkün ama olması için hiçbir neden yok” diye cevap verdi.

"MHP ile birlikte, Cumhur İttifakı bileşenleri noktasından bir ihtilaf söz konusu olmadı"

Seçim Kanunlarına ilişkin çalışmaların tamamlandığını aktaran Yavuz,” Uzun uzun çalıştık ve onu meclise sunulacak hale getirdik. Biz çalıştık, MHP çalıştı sonra hep birlikte kafa yorduk. MHP ile birlikte, Cumhur İttifakı bileşenleri noktasından bir ihtilaf söz konusu olmadı. İttifak halinde olduğumuz bir değişiklik durumu hazırlanmış durumdadır. O istediğimiz anda meclise gelip yasalaşacak. Elimizden geldiği kadar o değişiklik miktarını azaltmaya çalıştık fazla tutmadık, az olsun önemli noktalara ilişkin olsun istedik. Biz Seçim Kanunlarının tamamına ilişkin bir değişikliği de arzu ediyoruz AK Parti olarak. Sebebi şu; dünyanın hiçbir yerinde 5 tane seçim kanunu yok biz de 5 tane seçim kanunu var. Kanunun her birinde belli konular tekrar ediliyor ve kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Biz 'AK Parti olarak çalışalım, hiçbir değişiklik olmasa bile sadece 5 kanunu tek bir temel kanuna dönüştürmek önemlidir' dedik. Millet ittifakının bileşenlerinin bize çok büyük zaman kaybettireceğini öngörerek onu şimdilik kenarda tutuyoruz. Keşke muhalefet partileri de bu anlamda biraz adım atsalar ve 5 kanunu tekrarlarından kurtararak daha net, temel bir kanuna dönüştürsek, o çalışmayı yaptık kenarda bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçildikten sonra diğer seçim kanunlarında en azından elzem olan maddeler noktasında bir uyarlamada bulunalım diye bir paket hazırladık" dedi.

"Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil"

Kanunun uygulanabilir olması için seçime bir yıl kalmadan çıkarılması gerektiğini ifade eden Yavuz," Seçime bir yıl kala çıkan kanunlar o seçimde uygulanmaz. Yine oradan baktığımızda yine erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Meclis böyle bir kararı bu tabloyla alması mümkün değil. Cumhur İttifakı'nın böyle bir derdi yok. Cumhurbaşkanımızın seçime götürme niyeti neden olsun. Biz zaten Parlamenter Sistem'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dönerken en önemli meramımız ve muradımız akşamdan sabaha seçim kararı alınmasındı. Çok çektik, seçim gündemiyle meşgul oldu sürekli Türkiye. Yeniden seçim gündemi yaşamayalım diye birazda Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtik” dedi.

Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde olacağını yineleyen Yavuz, “Seçim zamanında olacaktır, seçimin zamanı 18 Haziran 2023' tür 18 Haziran olması erkene alınması anlamına gelmez. 18 Haziran'da olması maalesef Millet İttifakı bileşenlerinden bazı aktörleri bu yaklaşımlara bir parça ortaya koyuyor ya da körüklüyor. Bu doğru değil. 18 Haziran kanunun öngördüğü formülasyon sebebiyledir. Seçim kanunlarına ilişkin çalışmamız var, hazır bir şekilde bekliyor partimizin öngördüğü bir takvim çerçevesinde seçimlere bir yıl kalmadan gündeme gelecek ve kanunlaşacaktır" açıklamasında bulundu.

"Millet İttifakındaki partilerin Genel Başkanından herhangi birinin aday olmayacağı kanaatindeyim böyle bir öngörüm var"

Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği iddialarını değerlendiren Yavuz,” Ben bu adaylığı çok iyi karşılayacağımızı düşünüyorum. Şahsen çok iyi karşılarım, AK Parti'de iyi karşılar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını öngörüyorum. Öngörülerimi paylaşayım. Benin kanaatim Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının aday olamayacağı noktasındadır. Millet İttifakındaki partilerin Genel Başkanından herhangi birinin aday olmayacağı kanaatindeyim böyle bir öngörüm var. Bunların dışında bir adaya kafa yoracaklardır. Diye bir öngörüm var. Bu işim doğal olanı partinin genel başkanlılarının aday olmasıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olmadı Meral Akşener'in aday olmasıdır. Ya da HDP genel başkanı. Çünkü; HDP ne kadar Millet İttifakı dışında gibi gösteriliyorsa da bütün Türkiye biliyor bal gibi ittifakın içinde hatta merkezindedir. En tabi olanı da ikinci parti olan CHP liderinin aday olmasıdır. Tabii karşılarız, doğal karşılarız böyle bir ihtimali çok zayıf görüyorum, mümkün görmüyorum, keşke olsa diyorum" dedi.

"Ne yaparsanız yapın muhalefetin iş tutuma biçimi değişmeyecek"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaları geri çekmesine yönelik açıklamalarını eleştiren Yavuz” Açıklamalara şaşırmıyorum, başka türlü bir siyaset anlayışları var. 4 nokta tespit ettim kendime göre. Türkiye'de değişmeyen dört noktayı işaret ettim. Türkiye'de bir numaralı değişmeyen şey muhalefetin muhalefet etme biçimidir. Gün geçtikçe de biraz daha o eski günlerin özlemini taşıyan bir Kemal Kılıçdaroğlu görüyorum Cumhurbaşkanımız o büyüklüğü yapmıştı, yapması gerekeni yapmıştı. Bundan sonraki süreçte dava açılması noktasında açılır. Ne yaparsanız yapın muhalefetin iş tutuma biçimi değişmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yavuz şöyle konuştu;" MKYK'da da gündeme geldi. Bu konuda çok geniş çerçeveli, bütün kesimlerin görüşünün dahil edildiği bir çalışma süreci işletiliyor. Önümüzdeki yıllarda Yürütmenin başında Cumhurbaşkanımız olduğu sürece pandemi sürecinin ortaya çıkardığı süreci hızlı atlatacak, yarayı hızlı saracak, bütün kesimlerin daha fazla nefes aldığı süreçleri birlikte yaşayacağız Bu sürecin Türkiye'ye hasar verdiğini hepimiz ifade ediyoruz. Dünya ile mukayese edildiğinde bu süreci az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Bu süreçten sonra Türkiye o gelişimini çok hızlı şekilde devam ettirecek asgari ücretle çalışan kardeşlerimiz de iyi gidişattan süreç içerisinde istifade edecek. Hepimiz de büyüyen Türkiye'den istifade etmiş olacağız" dedi.

"İstiyoruz ki zamanın ruhunu yakalayalım"

Seçim hazırlıklarının günün gelişen teknolojileriyle paralel ilerlediğini ifade eden Yavuz, bu güne kadar birikimleri formüle ederek adımlar atıldığını kaydetti. Yavuz,” Bunlardan biri elektronik temayül yoklamalarıydı. Sandıklar kapatılır kapatılmaz bütün sonuçları Cumhurbaşkanımızın önüne koymak güzel oldu. 2019 seçimlerinde aday müracaatlarını online aldık” dedi.

Bu yöntemle kağıt israfının da önemli ölçüde önüne geçildiğini bildiren Yavuz 3 bin ton birinden, 3 bin ton diğer seçimden kağıt tasarrufu yaptıklarını aktardı. Yavuz, “Bütün sisteme AK seçim kurgusu üzerinden yeni şeyler ekleyelim istedik. Son seçimde attığımız adımların üstüne 2, 3 katı daha fazla adımımız var. İstiyoruz ki zamanın ruhunu yakalayalım.

AK seçim kurgusunu yapay zekadan istifade ederek işi en güzel noktaya vardıralım istedik" dedi