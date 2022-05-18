AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ukrayna heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya savaşında yakınları Ukrayna safında savaşan ailelerden oluşan Ukrayna heyetini AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ile Ukrayna-Rusya savaşında yakınları Ukrayna safında savaşan ailelerinden oluşan heyeti AK Parti Genel Merkezi'ndeki makam odasında kabul etti. Görüşmeye Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de katıldı. Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin savaşın bir an evvel durdurulması, önce ateşkesin, ardından da kalıcı bir barışın tesis edilmesi için bütün gücünü ortaya koyduğunu kaydetti.

“Ukrayna meselesi kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa çok ağır tahribatlar ortaya çıkacak”

Türkiye'nin ilk andan itibaren barış perspektifiyle hareket ettiğinin altını çizen Kurtulmuş, Ukrayna meselesinin kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa ağır tahribatlar ortaya çıkacağını hatırlatarak, “Türkiye özellikle savaşın hem Avrupa'ya yayılmaması hem de Karadeniz'de yaygınlaşmaması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Özellikle Montrö Anlaşması'nda ortaya çıkan yükümlülükleri de sonuna kadar kullanarak savaşın Karadeniz'de yaygınlaşmasının önüne geçmiş oldu. Şu anda Ukrayna'ya saldırıyla başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş aslında sadece iki ülke arasında bir savaş değil, küresel güç denkleminin bir şekilde dengesini kaybetmiş olması dolayısıyla büyük güçlerin Ukrayna üzerinde vermiş olduğu bir savaştır. Bu küresel denklemin içerisinde eğer Ukrayna meselesi bir an evvel adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa bunun uzun dönemli ve çok ağır tahribatlar ortaya çıkaracak savaşlar silsilesine vesile olacağının endişesi içerisindeyiz” diye konuştu.

“Rusya-Ukrayna savaşını haber bültenlerinde bir dizi film izlermiş gibi izlemeyi bıraksınlar”

Bazı ülkelerin Ukrayna-Rusya savaşının uzamasının kendi menfaatleri bakımından uygun olduğu kanaatinde olduklarını söyleyen Kurtulmuş, savaşın uzamasının yeni haksızlıklara yol açacağını aktardı. Kurtulmuş, “Bütün dünyaya çağrımız şudur; Rusya-Ukrayna savaşını her akşam haber bültenlerinde bir dizi film izlermiş gibi izlemeyi bıraksınlar ve herkes elindeki imkanlarla barışın adil bir şekilde bir an evvel sağlanması için elindeki bütün güçleri seferber etsin” dedi.

Türkiye'nin insani yardımları ilk andan itibaren ortaya koyduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Bu bizim bir insani vazifemizdir, komşuluk vazifemizdir. Bu vazifeyi milletçe, devletçe, yerine getirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Türk milleti tarih boyunca ne zaman nerede yardıma ihtiyacı olan insanlar varsa, ne zaman elini uzatanlar varsa mutlaka o eli tutmuştur ve o eli dostça kavramayı başarmış, elinde ne imkan varsa bu insanlarla paylaşmıştır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ise Türkiye'nin bu savaşı sonlandırmak için elinden geleni yaptığını söyleyerek, kabulleri için AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a teşekkür etti.