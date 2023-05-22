AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezinde görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken daha sonra ikili basın açıklaması yaptı. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve bölgesel durumları konuştuk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimleri rahat bir şekilde tamamlar. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerinde özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı, Türkiye'nin ulusal güvenliği gibi konuları müzakere etme fırsatı bulduk. Ayrıca Türkiye'nin meselelerinden birisi Zafer Partisinin gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Ama bu meselenin Türkiye'nin isteği istikametinde değil şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Suriye'den buraya gelenler ellerinde bir torbalarıyla ayaklarında takunyalarıyla geldiler hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar. Ama Türkiye'nin de yükleneceği bir sınır var. Dolasıyla bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu bir geri dönüşü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor. Şuanda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketine oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın olduğunu ifade etmek isterim. Suriyelilerin güvenli bir şekilde dönmesi için çalışmalar devam ediyor bu noktada Zafer Partisinin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Ancak sığınmacılar üzerinden yanlış bilgi ile Türkiye kamuoyunun yanıltılmasını istemeyiz. Ana muhalefet partisinin başkanı Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeliyi getirdiniz dedi. 10 milyon getirip daha da çoğaltacaksınız' dedi. Halbuki bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Şuanda resmi rakamlar Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunun 2 katını söyledi. Bu yanlış bilgileri kamuoyuna söyledi. Son derece faydalı bir görüşme imkanı bulduk. Ben Zafer Partisinin alacağı tavrın Türkiye'nin geleceği için milli güvenli için hayırlara vesilesi olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin güvenliği olmak üzere teferruatlı bir şekilde görüş alışverişinde bulunduk diyen Özdağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçakçı meselesi olduğu Zafer partisinin ısrarla gündeme getirdiği çözüm önerini getirdik. Tabi aramızda belli farklılıklar oldu bu konuda açıktı. Çok faydalı bir görüşme olduğunu düşünüyorum arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonucunda bir değerlendirme yapacağız.”