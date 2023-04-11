AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan “2023 Seçim Beyannamesi” paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşım yaparak partisinin 2023 seçim beyannamesini açıklaması hakkında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı aldığı tarihten itibaren yoğun bir mesai ile hazırladığımız AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi'ni bugün kamuoyu ile paylaştık. Aziz milletimize hayırlı olsun. Öncelikle böylesine kapsamlı bir Beyanname çalışmasına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan seçim beyannamesi hakkında Kurutulmuş, "Ülkemizin tüm kesimlerine seslenen, hak ve özgürlükler alanında önemli reformlar sunan, yeni anayasa hazırlama irademizi güçlü şekilde yeniden vurgulayan, gençlerimize yeni ufuklar açarak her alanda kendilerini geliştirmelerine kolaylıklar taahhüt eden, kadınlara ve aileye yönelik kapsamlı koruma tedbirleri başta olmak üzere ekonomik destekler sunan bir Seçim Beyannamesi hazırladık” ifadelerine yer verdi.

Seçimler için durmadan çalışacaklarını belirten Kurtulmuş, “AK Parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde temsili için 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışacağız. Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız” ifadelerini kullandı.