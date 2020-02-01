AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, sözde Orta Doğu barış planına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ASRİAD Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programa Kurtulmuş'un yanı sıra, ASRİAD Başkanı Adnan Danışman, Ak Parti Şırnak 27'nci Dönem Milletvekili Rizgin Birlik, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Afganistan Enerji Bakanı Mohammad Gul Khulmi ve çok sayıda davetli katıldı.

"Dünya 5'ten büyüktür sözü laf olsun diye kafiyeli olsun diye söylenmiş bir politik slogan değildir"

Programda açılış konuşması yapan Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dünyada hakkaniyete dayalı adalet sisteminin olmadığını belirterek," Hiç bir küresel sorunu çözemeyen, hiç bir meselede adaleti tesis edemeyen bir dünya sistemiyle karşı karşıya kaldığımızı vurgulayan Kurtulmuş, “Dünya sisteminin hem politik yapılanması hem ekonomik yapılanması ciddi şekilde gayri adildir, hakkaniyete dayalı değildir tam tersine zulme dayalı bir sistemdir. Dünya 5'ten büyüktür sözü laf olsun diye kafiyeli olsun diye söylenmiş bir politik slogan değildir. Bu söz hakkaniyete dayalı bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etme azminin bayraklaştırıldığı bir ifadedir” dedi.

Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken Kurtulmuş” Dünya güç denklerimdeki değişimin önemli unsurlarından biri Çin'in gelişmesidir. İkincisi Rusya'nın sıcak denizlere açılmasıdır. Soğuk Savaş'ın en önemli sebeplerinden birisi Rusya'nın sıcak denizlere açılamamış olmasıdır. Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu Avrupa kanadındaki en fazla önemli misyonlarından biri de buydu. Ruslar bir taraftan Afganistan işgaliyle birlikte Hint Denizine çıkmaları, özellikle Suriye politikaları sonucu bugün artık bir Akdeniz gücü haline gelmeleri de dünya denklemini değiştiren önemli bir güçtür” dedi.

İsrail'in vekalet savaşları ve İslam dünyasının iç savaşlarından ne kadar istifade ettiğini Geçtiğimiz günlerde Trump'la Netenyahu'nun yaptıı basın toplantısı dünyaya açıklıkla göstermiştir. Vekalet savaşları ve İslam dünyasının iç çatışmasının sonucu İsrail kendi tabiriyle artık son noktaya gelebilmiş, altın vurulu yapabilecek bir noktaya doğru son adımlarını atmaya başlamıştır. Bu coğrafyada insani sorunların çözümü bakımından fevkalade büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığımız yeni bir durumdur. İdlip' saldırıyorlar. 700 bine yakın bir göçmen dalgasının geleceğinden bahsediliyor. Orta Doğu'da milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Ne yazık ki,insanlık böyle seyrediyor. Bu insani sorunlara dünya seyirci kalıyor“ diye konuştu.

İslam dünyasının siyasal ve zihinsel bölünme içinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş,""Biz Filistin meselesini çocukluğumuzdan beri biliyoruz. İslam dünyasında hiçbir İslam ülkesi Filistin davasının aleyhine söz edemez. Filistin meselesi ister ABD yanlısı ister Rus yanlısı olsun soğuk savaş dönemindeki bütün Müslüman ülkelerin bir numaralı dış politika meselesi olarak dururdu. Ne yazık ki şimdi yüzyılın planı diyerek ortaya konulan Filistin'i ilhak etmek, Kudüs'ü yok etmek, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Süleyman mabedini inşa etmek projesinin bir parçası olan bu adıma maalesef İslam dünyasının içinden de destekler geliyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn, bu üçü orada toplantıda bulundu ve alkışladılar. Bazı ülkelerde bu değerlendirmeye değer bir projedir diyerek, onların safına geçmek için hazırlıklarını yaptılar. Şunu açık söyleyim, hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, İslam dünyasının hiç bir yerinde hiç bir kitle hiç bir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacaktır. Türkiye artık oynanan oyunları seyreden ülkesi değil oyunları kurabilen bir ülke noktasına gelmiştir" ifadelerini kullandı.