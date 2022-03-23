Ak Parti Genel Sekreteri Şahin: “AK Parti gençlerin en çok güvendiği, değer ve destek verdiği partidir”

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ÜNİAK Gençlik Zirvesi'ne katıldı. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte gençlik alanında bir zihniyet devriminin yaşandığını belirten Şahin, "Paradigma değişikliğine gidildiğini görüyoruz. Özgüveni yerine gelmiş, enerjisini ülkesinin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için kullanan bir gençliğin olduğunu görüyoruz” dedi.

“AK Parti gençlerin en çok güvendiği, değer ve destek verdiği partidir”

AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu ifade eden Şahin, “AK Parti gençlerin heyecanıyla, dinamizmiyle bugünlere gelmiş, başarılar elde etmiş bir partidir. AK Parti gençlere değer veren, önem veren, güvenen bir partidir. Gençlerin de en çok güvendiği, değer verdiği, destek verdiği parti AK Parti'dir” diye konuştu.

“AK Parti'de gençler siyasetin öznesi haline geldi”

AK Parti'de gençlerin siyasetin öznesi haline geldiği belirten Şahin, “Gençlerin enerjisi, fikriyatı, görüşleri, önerileri, düşünceleri, eleştirileri doğrultusunda siyasetimize yön veriyoruz. Yalnızca bizim siyasetimizden etkilenen değilsiniz. Bizim siyasetimizi oluşturansınız aynı zamanda. Sizin zihninizden, yüreğinizden geçenler politikaya dönüşmekte, hizmete, esere dönüşmekte” şeklinde konuştu.

Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün AK Parti bir dünya markası ise bugün Cumhurbaşkanımız bir dünya lideriyse bu sizlerin enerjisi, desteği sayesindedir. Gençlerimizin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durması sayesindedir. Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırıyorsa, daha yaşanabilir, daha adil bir dünya mümkün diyorsa bu sizlerden aldığı destek sayesindedir”

“Gençleri tek bir harfin parantezine almak ne kadar doğru olabilir”

Şahin, gençler üzerinde son dönemlerde Z, Y, X gibi kategorizasyonlar yapılmasının suni, yapay ve zorlama bir yöntem olduğunu söyledi. Bu çalışmaların gençleri bir kalıba sokarak bütün farklılıklarını yok edip, onları şekillendirmek amacıyla yapıldığını belirten Şahin, “Sen şu kuşaksın, beğenilerin zevklerin budur, şunun arkasından koşarsın gibi bir dayatma amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Binler, on binler, yüzbinler, milyonlarca gençten insandan yürekten, bireyden bahsediyoruz. Bütün bunları tek bir harfin parantezine almak ne kadar doğru olabilir” diye konuştu.

Şahin, konuşmasının devamında, “Demokraside, insan haklarında, özgürlükte, hukukta, adalette tarımda, bilişimde, teknolojide diplomaside. Hangi alana bakarsak bakalım. 20 yıl öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük farklar var. Gençler sayesinde çok önemli işler gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Her alanda, daha büyük hizmetlere imza atacağımıza da canı gönülden inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayiine baktığımızda yüzde 20 olan yerlilik oranını son 20 yıl içinde yüzde 80'e çıkardık. Bugün artık kendi savaş gemisini tasarlayan ve uygulayan bir Türkiye var. Silahlı, silahsız insansız hava araçlarını yapabilen, bunu ihraç edebilen bir Türkiye var. Kendi piyade tüfeğini, yerli otomobilini yapabilen bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.