AK Parti Genel Sekreteri Şahin: “Onlara asıl kapağı 14 Mayıs gecesi, Türkiye yapacak”

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bütün İslam ümmetinin, bütün Türk dünyasının desteği ve duası bizimle beraberdir. Ancak birileri de İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD'de yayınlanan dergilerde Tayyip Erdoğan gitmeli diye kapak yapıyorlar. Onlara asıl kapağı 14 Mayıs gecesi Keçiören yapacak. Ankara yapacak, Türkiye yapacak” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın Keçiören Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Kızlarpınarı Seçim İrtibat Bürosunda toplanan AK Partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Şahin, seçim irtibat bürosunun hayırlar getirmesini diledi.

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldığını belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye hazır olduklarını, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakını da TBMM'ye güçlü bir temsille göndereceklerini söyledi.

Genel Sekreter Şahin, "Sizlerin heyecanı, coşkusu 14 Mayıs gecesi için büyük bir zafer muştuluyor bizlere. 15 Mayıs sabahı Aydınlık Türkiye geleceğimize ışık tutuyor. Hizmette eser siyaseti daha da güçlenerek daha da hızlanarak yoluna devam edecek. Durmak yola devam diyeceğiz" diye konuştu.

“Onlara asıl kapağı 14 Mayıs gecesi, Türkiye yapacak”

Yurt dışındaki bazı dergilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınlarına tepki gösteren Şahin, şöyle konuştu:

“14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bütün İslam ümmetinin, bütün Türk dünyasının desteği ve duası bizimle beraberdir. Ancak birileri de İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD'de yayınlanan dergilerde Tayyip Erdoğan gitmeli diye kapak yapıyorlar. Onlara asıl kapağı 14 Mayıs gecesi Keçiören yapacak. Ankara yapacak, Türkiye yapacak. O gece kapağı görecekler. Siz kimsiniz Türkiye'ye istikamet vermeye çalışıyorsunuz. Siz kimsiniz Türklere akıl vermeye çalışıyorsunuz. Haddinizi bilin hududunuzu bilin. Size laf söylemek düşmez.”

Genel Sekreter Şahin, yüzlerce yıldır bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla Çerkeziyle, Alevisiyle Sünnisiyle, omuz omuza, huzur içerisinde birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşadıklarını ifade etti. Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sahip olduğumuz etnik mezhepsel farklılıklarımız bizim için birer zenginliktir. Bu zenginlik ve farklılıklarımızı bize birer çatışma unsuru olarak dayatmaya çalışılıyor. Türkiye maalesef geçmiş yıllarda kardeş kavgalarından çok çekti. Sen alevisin sen sünnisin diyerek bu toprakların çocukları birbirine kırdırıldı. Sağcı solcuya düşman ettirildi. Türk Kürdün karşısına getirildi. Artık bunlar geride kaldı. AK Parti'nin 2000'li yıllarda kurulmasıyla birlikte bütün bu zenginliklerimizle birlikte yaşamayı bir düstur olarak kabul ettik.”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasına “Ben Aleviyim” sözleriyle başlamasını eleştiren Şahin, “Bugüne kadar hiç bir siyasetçi ben aleviyim diye söze başlayan bir yöntem belirlememişti. Sana mezhebini soran mı oldu. Sana etnik kökenini soran mı oldu. Bu çok tehlikeli bir dildir. Bu ayrışmacı dili, bu vahim dili kesinlikle reddediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Şahin, şöyle devam etti:

“Bu HDP, Yeşil Sol Öcalan'a özgürlük diyor. Keçiören buna izin vermez. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını vadediyor. Ankara buna izin verir mi. Bu teröristlere geçit verir mi. Ülkemizin bölünmesine izin verir mi. Bayrağımızın inmesine izin verir mi. Ezanımızın dinmesine izin verir mi."

Türkiye'nin artık insansız savaş uçağını kendisinin ürettiğini vurgulayan Şahin, "Kendi helikopterimiz, savaş uçağımız var. Kızılelma göklerde Türkiye'yi savunuyor. Kaan uçağımız, Gökbey helikopterimiz, Hürkuş uçağımız var. TCG Anadolu savaş gemimiz mavi vatanımızı savunuyor" ifadelerini kullandı.

2020 yılında Karadeniz'de bulunan doğal gazı bu yıl içerisinde hanelere ulaştırdıklarını hatırlatan Şahin, şunları aktardı:

"Bu ay gelen doğal gaz faturalarında ücret yok. Bir yıl boyunca da sıcak su ve mutfak kullanımında doğal gazımıza aziz milletimiz para ödemeyecek. Bunda sonra yüzde 20, yüzde 25 yüzde 30 oranında doğalgaz faturalarımız düşecek. Yıl sonuna doğru nükleer enerji santralimiz devreye girecek. Elektrik tüketimimizin yüzde 10'nunu yalnızca Mersin'den sağlayacağız. Teröristlerin yuvalandığı o dağlarda günlük yüz bin varillik petrol rezervi bulduk. Türkiye'nin günlük tüketimin 10'nda birini yalnızca Cudi Gabar'dan sağlayacağız. Doğal gazımızla, petrolümüzle, nükleer enerji santralimizle artık enerjide dışa bağımlılığımızı asgari düzeye indirmiş Türkiye'yi artık hiç kimse tutamayacak."

Şahin, 14 Mayıs seçimlerine dört gün kaldığını hatırlatarak, "Bu son dört günde eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, arkadaşımızı arayıp gerekli hatırlatmalarda bulunacağız. Bu seçimlerin siyasi partiler arasında bir yarış olmadığını, memleket meselesi olduğunu, ülkemizin birlik beraberliğinin tehdit altında olduğunu, teröristlerin bulunduğu zindanların kapılarını açılmaya çalışıldığını hatırlatacağız. Bir gönül seferberliği bir memleket seferberliği içerisinde gerekli hatırlatmaları yapacağız. Büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız. 14 Mayıs gecesinde Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında hep beraber tekrar buluşacağız" cümlelerine yer verdi.