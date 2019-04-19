AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu "çay-simit" sözlerine açıklık getirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde üç öğün çay-simit tükettiğinde ceplerinde bin 120 lira para kalabileceği" sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Videonun baş kısmında muhalefetin yaptığı çay-simit hesabına cevap verileceğine ilişkin bölümün çıkartılıp, sadece asgari ücretle çay-simit hesabı yapılan kısmının verilmesi ve bu kısmın da 'asgari ücretli üç öğün çay içsin, simit yesin öyle geçinsin' dedi' şekline dönüştürülmesi en hafif tabiriyle art niyetli bir tutumdur, ahlaksızlıktır ve alçaklıktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde üç öğün çay-simit tükettiğinde ceplerinde bin 120 lira para kalabileceği" sözlerine açıklık getirdi. Akbaşoğlu, yerel-ulusal düzeyde aynı amaca yönelik farklı bileşenleri ile sosyal medyadaki uydurma haberlere ve linç girişimine ne yazık ki muhalefet liderlerinin de dâhil olduğunu belirterek, "Gerçeği açıklamış olmamıza rağmen onların da yalan, iftira ve linç kampanyasına dâhil olmaları son derece üzücü ve utanç vericidir. Bu sebeple kamuoyunu doğru bilgilendirmek için huzurunuzdayız. Söz konusu konuşmamda yaklaşık bir ay önceki seçim döneminde, 'AK Parti 2002'de asgari ücretle ilgili çay simit hesabı yaparak iktidara geldi, ancak bugünkü durum 2002'den daha da kötü' şeklinde beyanatlarda bulunan bazı muhalefet liderlerinin ve bazı siyasetçilerin yapmış oldukları gerçek dış hesaplamaların yanlışlığını ve tutarsızlığını vurgulamak için kendilerine cevap verilmiştir. 2002 yılı ile 2019 yılı arasındaki asgari ücret mukayesesini doğru yapmak için verilen örnek, kendi bağlamından koparılarak farklı amaçlar için kullanılmıştır. Konuşmanın öncesi ve sonrasıyla bütünü izlendiğinde bu hakikat apaçık görülecektir" dedi.

Söz konusu videonun konuşmasından bir ay sonra servis edildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Videonun baş kısmında muhalefetin yaptığı çay-simit hesabına cevap verileceğine ilişkin bölümün çıkartılıp, sadece asgari ücretle çay-simit hesabı yapılan kısmının verilmesi ve bu kısmın da 'asgari ücretli üç öğün çay içsin, simit yesin öyle geçinsin' dedi' şekline dönüştürülmesi en hafif tabiriyle art niyetli bir tutumdur, ahlaksızlıktır ve alçaklıktır. Burada bu açıklamayı yapmamın sebebi, bu çarpıtma haberler sonrasında şahsıma yapılan hakaretlerden ziyade partime, yol arkadaşlarıma ve gençlik yıllarımdan bu yana içerisinde bulunduğum davama yönelik algı operasyonuna cevap verilmesi zaruretidir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur, buna asla müsaade edilemez. Burada şahsımı ve şahsım üzerinden partimi itibarsızlaştırma suikastı, açık bir iftira ve yalan söz konusudur. Biz bu tarz kes-yapıştır yöntemlerini 28 Şubat döneminden, bir de FETÖ'nün yaptığı ahlaksızlıklardan hatırlıyoruz. Bu çarpık kafa Türkiye'ye yakışmıyor. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki, konuşmamda asgari ücretli kardeşlerimizi rencide edecek herhangi bir cümle sarf edilmemiştir. Böyle bir cümle sarf etmek kimsenin haddine de değildir. İktidara geldiğimiz 2002 yılı alım gücü ile 2019 yılı alım gücü karşılaştırılmıştır. 2002 yılında 117 dolar olan asgari ücret, bugün yaklaşık 353 dolara tekabül etmektedir. Bizim amacımız dolar bazında yaklaşık üç katına çıkardığımız asgari ücreti ve ekonomik refah düzeyini her şeyin en iyisine layık olan aziz ve asil milletimiz için daha da yukarılara çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.